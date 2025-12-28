Nba, Antetokounmpo rientra dall'infortunio: Milwaukee sorride

Fuori per infortunio da inizio dicembre, Giannis Antetokounmpo è finalmente tornato in campo guidando Milwaukee alla vittoria a Chicago (112-103) in una delle partite di Nba disputate nella notte italiana, che hanno visto anche inflitta dagli Utah Jazz a San Antonio (127-114), che veniva da otto vittorie consecutive. Antetokounmpo non giocava da otto partite, pesando sullo score dei Bucks che già non stanno attraversando una stagione brillante, ma ha subito trovato il ritmo segnando 29 punti e catturando otto rimbalzi in 25 minuti, Il 'Greek Freak' è stato decisivo nel finale, tra penetrazioni, tiri liberi e una schiacciata poco prima della sirena, condannando i Buck alla sconfitta dopo cinque vittorie di fila. Anche Wembanyama è tornato titolare dopo sette partite in panchina dal suo rientro dall'infortunio il 13 dicembre: ha totalizzato 32 punti, 7 rimbalzi, 5 stoppate e 3 assist in 28 minuti, ma non è riuscito a impedire la sconfitta casalinga degli Spurs contro gli Utah Jazz. Continua la marcia positiva dei New York Knicks, che hanno ottenuto la loro quarta vittoria consecutiva in campionato, questa volta ad Atlanta (128-125). Karl-Anthony Towns, con 36 punti, e Jalen Brunson, con 34 punti, sono stati i protagonisti del successo, che permette alla franchigia newyorkese, ora con 13 vittorie nelle ultime 16 partite, di consolidare il secondo posto nella Eastern Conference. Dopo la deludente prestazione contro Charlotte, Orlando si è ripresa con una vittoria di misura (127-126) su Denver. I Magic erano in svantaggio sui Nuggets di ben 17 punti, ma il 21enne Anthony Black, con il suo nuovo record personale di punti (38), e Desmond Bane, con 24 punti, hanno ribaltato la partita contro la squadra di Nikola Jokic, la cui tripla doppia (34 punti, 21 rimbalzi e 12 assist) non è stata sufficiente.