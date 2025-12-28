Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee

Massara però ha un altro compito e riguarda i movimenti in uscita, sempre per quanto riguarda l'attacco. Con l'arrivo di Raspadori e Zirkzee, infatti, sono almeno tre i giocatori indiziati di lasciare Trigoria a gennaio: Ferguson, Dovbyk e Baldanzi. L'irlandese può tornare al Brighton e anche l'ucraino ha qualche squadra interessata in Premier League. Il trequartista, invece, è finito nel mirino del Verona.