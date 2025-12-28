Logo SportMediaset

SCATTO GIALLOROSSO

Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee

Il ds Massara ha migliorato la proposta per il club spagnolo. Gasperini lo vuole già per la prima del 2026 a Bergamo

di Max Cristina
28 Dic 2025 - 12:48

Raspadori e Zirkzee là davanti. La Roma nel 2026 è destinata a stravolgere totalmente la facciata dell'attacco e Gasperini, già dalla trasferta di Bergamo, conta di avere qualche soluzione in più rispetto alle attuali. La società giallorossa ha dato l'ok per il doppio acquisto nel mercato invernale e se il ritorno in Italia di Raspadori dall'Atletico Madrid è questione di momenti, quello di Zirkzee è più complesso ma non meno fattibile.

Andiamo con ordine: l'attaccante della nazionale arriverà subito nelle prime ore di apertura della sessione invernale dei trasferimenti anche se potrebbe essere a Trigoria già prima della chiusura del 2025 per poi poter essere subito a disposizione di Gasperini. Il ds Massara ha messo sulla scrivania dell'Atletico Madrid un rilancio importante e le sensazioni che filtrano sono positive: 2 milioni di euro per il prestito oneroso fino a fine stagione e 17 per il diritto di riscatto, dopo il primo no incassato all'offerta da 500mila euro più 15 milioni.

Gasperini ha chiesto alla dirigenza di forzare i tempi e la mano con i Colchoneros sottolineando il fatto di dover chiudere l'affare prima del rientro in campo nella Liga il 4 gennaio e per anticipare la concorrenza che su Raspadori non manca, anche dall'Italia. Per sbloccare tutto è previsto anche un faccia a faccia tra lo stesso Raspadori e l'allenatore Diego Simeone.

Meno stretti i tempi per arrivare a Zirkzee anche perché al momento allo United non sono arrivate proposte concrete di altre società oltre a quella della Roma. Anche in questo caso la discussione è sul prezzo dell'operazione più che sulla volontà di tutte le parti in causa di chiudere.

L'offerta della Roma per portare all'Olimpico Zirkzee è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 30 milioni per l'obbligo di riscatto, oltre - come riporta il Corriere della Sera - a 3 milioni da prevedere per le commissioni: totale 38 milioni di euro per l'ex Bologna che in Premier League non ha mai lasciato il segno con il Manchester United rompendo anche con il tecnico Amorim. Se Raspadori è atteso in giallorosso già per la prima partita del 2026 contro l'Atalanta, per l'olandese si può aspettare fino a metà gennaio.

De Rossi contro il suo passato: "Non meritavo l'esonero. Curioso di vedere come sarà tornare all'Olimpico"

Massara però ha un altro compito e riguarda i movimenti in uscita, sempre per quanto riguarda l'attacco. Con l'arrivo di Raspadori e Zirkzee, infatti, sono almeno tre i giocatori indiziati di lasciare Trigoria a gennaio: Ferguson, Dovbyk e Baldanzi. L'irlandese può tornare al Brighton e anche l'ucraino ha qualche squadra interessata in Premier League. Il trequartista, invece, è finito nel mirino del Verona.

roma
giacomo raspadori
joshua zirkzee

