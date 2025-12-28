Juventus, Yildiz aggancia Del Piero in una speciale classifica
28 Dic 2025 - 10:36
28 Dic 2025 - 10:36
Grazie al gol segnato contro il Pisa, Kenan Yildiz (a 20 anni e 238 giorni), con 15 reti, ha agganciato Alessandro Del Piero al 6° posto nella classifica dei migliori marcatori della Juventus prima di avere compiuto 21 anni di età in Serie A.
