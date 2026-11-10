Collaborazioni

McLaren ha un nuovo aereo tutto arancio

La compagnia Etihad ha rivestito un Boeing 787-10 con una speciale livrea ispirata ai colori della scuderia di Formula 1

di Redazione Drive Up
10 Nov 2026 - 08:32
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© Ufficio Stampa

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Si sente spesso dire che le monoposto di Formula 1 non sono altro che aerei "al contrario". Al posto di far volare, le loro ali tengono le ruote incollate all'asfalto a velocità elevatissime anche in curva. Una collaborazione, uno scambio di tecnica che Etihad e McLaren hanno deciso di celebrare anche tra i cieli. Letteralmente.
Nuovo aereo
La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha presentato un Boeing 787-10 personalizzato con una livrea che richiama il colore Papaya Orange della scuderia inglese. La maggior parte della fusoliera è colorata in arancio, con l'estremità a contrasto nero e la coda dipinta a "mosaico". I vetri della cabina di pilotaggi sono invece "circondati" da una sagoma a maschera di procione, mentre a lato del logo Etihad compare la scritta McLaren. Se vi capita di incontrarlo, è impossibile non riconoscerlo.
Fa tanta strada
L'aereo celebra non solo la collaborazione tra Etihad e McLaren, ma anche il lungo rapporto tra la compagnia aerea e la Formula 1. Dal 2009, Etihad è sponsor del Gran Premio di Abu Dhabi. L'aeromobile scelto è un Boeing 787-10: la versione più grande e capiente della famiglia Dreamliner del costruttore americano. Con una lunghezza di oltre 68 metri, è in grado di ospitare fino a 344 passeggeri. L'autonomia di viaggio è di 12 mila km, ideale per le trasferte di una scuderia di F1.

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