Il nuovo aereo di Trump è come un hotel di lusso

La flotta aerea presidenziale degli Stati Uniti si rinnova con un'operazione di restyling senza precedenti. Il presidente Donald Trump ha presentato ufficialmente, all'interno di un hangar della Joint Base Andrews in Maryland, il nuovo velivolo presidenziale provvisorio: un imponente Boeing 747-8, originariamente configurato come jet privato di lusso della famiglia reale del Qatar e donato al governo americano.

Provvisorio

Ribattezzato ufficialmente VC-25B "Bridge", il quadrimotore fungerà da soluzione temporanea "ponte" per alleggerire il carico di lavoro sui vecchi e affaticati VC-25A in servizio dagli anni Novanta, in attesa che Boeing completi la consegna dei due nuovi aerei presidenziali definitivi ordinati direttamente dal Pentagono, il cui debutto è slittato al 2028 a causa di pesanti ritardi produttivi. L'aeromobile sfoggia la discussa livrea fortemente voluta da Trump, caratterizzata da una pancia blu scuro separata da una sottile striscia rossa rispetto alla fusoliera superiore bianca.

Fortezza volante

Sotto il profilo tecnico e della sicurezza, l'integrazione del jet nella flotta governativa ha richiesto una profonda e costosa trasformazione. Sebbene gran parte dei lussuosi layout interni originari destinati ai capi di Stato siano rimasti intatti, l'Aeronautica Militare ha implementato sistemi di difesa d'avanguardia indispensabili per soddisfare i rigidi standard dell'Air Force One. Le modifiche, il cui costo complessivo stimato oscilla tra i 400 milioni e il miliardo di dollari, hanno riguardato l'installazione di contromisure antimissile di ultima generazione, sistemi di comunicazione criptata ultra-sicura e una blindatura per la protezione da impulsi elettromagnetici (EMP) derivanti da detonazioni nucleari.