Mercedes ti porta in crociera: su un superyacht, per sempre

Una vacanza da sogno a bordo di un superyacht, con tutte le comodità di un hotel di lusso. Senza possedere l'imbarcazione così da essere liberi dai vincoli (e impegni) e dai costi di gestione e manutenzione. In sintesi, questa è l'offerta del progetto di Maybach Ocean Club di Mercedes: un circolo esclusivo che permetterà ai soci di vivere in mezzo al mare. Per quattro settimane ogni anno.

Bisogna organizzarsi

Sulla mega nave ci saranno 30 suite per un totale di 72 ospiti in contemporanea. Eppure, il club prevede fino a 300 iscritti. I conti non tornano e gli iscritti dovranno mettersi d'accordo per fare...a turno. Ogni membro ha diritto a trascorrere fino a un massimo di 4 settimane ogni anno a bordo della Beyond Horizons (questo il nome del superyacht da 155 metri), secondo un calendario certamente flessibile ma comunque prestabilito. Un modo per condividere i costi di gestione del panfilo tra tutti i partecipanti.

C'è su di tutto

Insomma, come una nave da crociera ma con alloggi di dimensioni paragonabili a un appartamento. Le suite sono da circa 75 metri e alcune hanno balconi privati e vetrate a tutt'altezza da dove poter ammirare il mare o le città d'attracco. Il concierge di bordo è composto da 85 professionisti dell'ospitalità, pronti ad assecondare ogni esigenza. Tra i servizi disponibili, area wellness e fitness, una piscina su più livelli e persino un eliporto. I prezzi per entrare nel club non sono stati comunicati, di certo non sarà roba da poco.