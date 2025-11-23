Ferrari su tutte

D'altronde Ramsay non ha sempre condiviso la sua sfrenata passione per le automobili, recandosi spesso in uno dei suoi - numerosi - locali di Londra con qualche nuovo modello. Per lo più, parliamo di supercar e sportive con una particolare preferenza: Ferrari. Tra esse, la collezione comprende LaFerrari e LaFerrari Aperta, Daytona SP3, Monza SP2, F12 TDF, 488 Pista e 812 Superfast. Alcune sono edizione limitate altre sono addirittura parte del programma ultra esclusivo Icone che prevede l'assegnazione del modello da parte di Ferrari soltanto ad alcuni clienti selezionatissimi.

Altre rarità

Se la Casa di Maranello è sicuramente la più rappresentata, non mancano altre gemme come la Aston Martin Valour - costruita in soli 110 esemplari - le McLaren Senna e 675 LT e la BAC Mono: una monoposto a ruote coperte omologata per uso stradale. La Ford GT è un omaggio al passato sportivo del marchio americano che non poteva mancare e anche il marchio Porsche è presente con la hypercar 918 Spyder. C'è poi un grande classico dell'automobilismo britannico come la Land Rover Defender. Insomma, ce n'è per tutti i gusti anche se, questa volta, non stiamo parlando di cibo.