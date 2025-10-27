Logo SportMediaset

La Fiat Panda 4X4 si mette i jeans: un'icona sempre alla moda

Dalle montagne dell’Engadina alla bottega di Garage Italia Customs, Pandenim ridà vita alla Panda 4x4 di un padre e a una memoria condivisa

di Redazione Drive Up
27 Ott 2025 - 14:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci sono auto che non conoscono il tempo. Non perché sfuggano all’usura o alle mode, ma perché appartengono a un’altra dimensione: quella dei ricordi, dei viaggi, delle persone. La Panda 4x4 è una di queste. Piccola, onesta, indistruttibile. L’auto che negli anni '80 ha insegnato a milioni di italiani (e non solo) che la libertà si misura in dove si può andare e non in altri termini di potenza e prestazioni. La prima Panda è certamente ascrivibile alla ristretta categoria delle icone, tant'è che ancora oggi è sinonimo di affidabilità e stile al punto da essere molto apprezzata sul mercato dell'usato, con valutazioni piuttosto importanti.

La Panda con gli interni in denim: l'ultima evoluzione dell'icona Fiat

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ispirata alle montagne
Per un automobilista svizzero, quella piccola 4x4 è stata il filo conduttore di un’infanzia intera: la Panda del padre, fedele compagna di avventure tra i sentieri dell’Engadina, tra estati brevi e inverni lunghi, tra libertà e scoperta. Oggi, quel ricordo si è trasformato in un oggetto di design e memoria: Pandenim, l’ultima creazione di Garage Italia Customs, parte del progetto Icon, nato per restaurare e reinterpretare i modelli più iconici della tradizione automobilistica italiana — quelli che hanno saputo farsi sentimento collettivo. Il concept di Pandenim è semplice: riportare in una Panda 4x4 i colori e le suggestioni della montagna. La carrozzeria argento metallizzato evoca le rocce alpine, mentre due fasce in Serenity Blue e Classic Blue richiamano i cieli limpidi delle vallate svizzere.
Dettagli su misura
I cerchi color Trullo con coprimozzi duo tone riprendono le sfumature blu della livrea, mentre il bull bar anteriore, la presa d’aria sul cofano e altri dettagli funzionali esaltano il carattere off-road del modello. A coronare il tutto, una cesta in rattan “Tabacco”, intrecciata a mano dagli artigiani di Bonacina, aggiunge un tocco artigianale che lega l’intero progetto all’eccellenza del Made in Italy. Un elemento che parla di tempo, di mani esperte e di un gusto che non si compra, ma si tramanda.
Un abitacolo di denim
All'interno, il protagonista assoluto è il denim, scelto non solo per la sua resistenza, ma per ciò che rappresenta: autenticità, durata, universalità. Valori condivisi con la Panda 4X4 stessa. Sedili e pannelli porta sono rivestiti in denim trapuntato in due tonalità — chiaro e scuro — mentre l’Alcantara blu avvolge volante, tasche laterali, cielo e cappelliera posteriore. Le cinture in blu elettrico, il cappuccio del cambio in denim azzurro e la plancia verniciata in blu opaco costruiscono un abitacolo armonico e sorprendentemente elegante. Bbattitacco incisi, targhette personalizzate, porta documenti in Alcantara con logo ricamato e un impianto audio creato ad hoc, con subwoofer posizionato sotto al sedile del guidatore. Tutto parla di personalizzazione, senza mai scadere nell’eccesso.

fiat
panda
fiat panda
garage
garage italia
garage italia customs

