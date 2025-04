FIAT, svelata la Grande Panda firmata Kartell

La contaminazione potrebbe estendersi anche in termini di sostenibilità tra i settori dell’automotive e del design di prodotto, che condividono una filiera produttiva comune. In particolare, il progetto potrebbe includere un processo chiamato "tex to tex": i ritagli di tessuto della poltrona Foliage vengono ridotti a fibre di scarto e poi ritessuti in un filato di poliestere rinnovato al 100%. Il risultato ottenibile sarebbe un rivestimento per i sedili con una tela centrale composta per il 60% da tessuto in poliestere riciclato. Questo processo non solo riduce gli sprechi, ma trasforma gli scarti in materiali di alta qualità, contribuendo a un’economia circolare e sostenibile.