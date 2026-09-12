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La Ferrari Luce partecipa alla sua prima gara

L'elettrica di Maranello ha preso parte alla cronoscalata del Mottarone: TuttoBene Hillclimb

di Redazione Drive Up
12 Set 2026 - 10:43
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© Foto da web

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Diciamoci la verità: le "prime uscite" delle auto elettriche o delle supercar da milioni di euro avvengono quasi sempre sotto le luci patinate di qualche salone tirato a lucido o in un evento VIP super esclusivo. Ferrari, però, per la primissima apparizione pubblica della sua Luce ha scelto un palcoscenico decisamente diverso e molto più "puro": le curve della cronoscalata Tuttobene Hillclimb, sul Mottarone.

Veloce ma in silenzio
Vederla sfrecciare tra i tornanti in salita, con le Alpi a fare da sfondo e il pubblico a un passo dall'asfalto, fa un certo effetto. Che piaccia o meno la svolta a elettroni, quando a Maranello decidono di mettere a terra le ruote per la prima volta davanti alla gente vera, scelgono la strada. E una strada con le curve giuste, per giunta. C'era molta curiosità intorno a questa Luce e il Mottarone è stato il banco di prova perfetto per mostrare tutte le sue qualità per la prima volta.
Prova del nove
Mettere una vettura del genere su un tracciato di cronoscalata vero, stretto e tecnico, significa esporsi senza paracadute. Se l'obiettivo di Maranello era dimostrare che la Luce non è un esercizio di stile da salotto ma un'auto vera, nata per guidare e far sognare, la scelta del Mottarone ha centrato in pieno il bersaglio. E per un marchio che sta riscrivendo il proprio futuro, partire col piede giusto davanti al pubblico della passione pura vale più di mille conferenze stampa.

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