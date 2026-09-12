La Ferrari Luce partecipa alla sua prima gara

Veloce ma in silenzio

Vederla sfrecciare tra i tornanti in salita, con le Alpi a fare da sfondo e il pubblico a un passo dall'asfalto, fa un certo effetto. Che piaccia o meno la svolta a elettroni, quando a Maranello decidono di mettere a terra le ruote per la prima volta davanti alla gente vera, scelgono la strada. E una strada con le curve giuste, per giunta. C'era molta curiosità intorno a questa Luce e il Mottarone è stato il banco di prova perfetto per mostrare tutte le sue qualità per la prima volta.

Prova del nove

Mettere una vettura del genere su un tracciato di cronoscalata vero, stretto e tecnico, significa esporsi senza paracadute. Se l'obiettivo di Maranello era dimostrare che la Luce non è un esercizio di stile da salotto ma un'auto vera, nata per guidare e far sognare, la scelta del Mottarone ha centrato in pieno il bersaglio. E per un marchio che sta riscrivendo il proprio futuro, partire col piede giusto davanti al pubblico della passione pura vale più di mille conferenze stampa.