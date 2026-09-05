Dalla periferia alle Ferrari da 20 milioni: il riscatto del rapper
L'incredibile storia di Jesús Ortiz Pazdi Redazione Drive Up
Non tutti i sogni finiscono per svanire all'alba. Alcuni prendono la forma di una silhouette rossa o nera, montano un V12 aspirato dietro la schiena e tornano indietro nel tempo, esattamente dove tutto è cominciato. Per Jesús Ortiz Paz — alias JOP, frontman dei Fuerza Regida — il successo si misura nella distanza che separa un garage milionario dal marciapiede polveroso della propria infanzia. Quello a San Bernardino, California, dove l'artista è tornato sfoggiando una collezione Ferrari dal valore stimato in oltre 20 milioni di dollari, parcheggiata senza troppi complimenti davanti alla casa in cui è cresciuto.
Di ogni tipo
Il pezzo forte del comizio di supercar? Una leggendaria Ferrari Enzo in livrea Nero D.S. con interni in pelle Rosso. Un gioiello rarissimo — ne esistono appena tre esemplari al mondo in questa configurazione — staccato a un'asta recente per la cifra capogiro di circa 11 milioni di dollari. L'ascesa dei Fuerza Regida è una di quelle parabole che spiegano meglio di qualsiasi analisi di mercato la rivoluzione della música Mexicana. La band ha mosso i primi passi suonando nei party di quartiere di San Bernardino prima del successo globale.
Il riscatto
Oggi, mentre il gruppo riempie i palazzetti americane con la tournée "This Is Our Dream", la carovana di Maranello schierata da JOP nel suo vecchio quartiere assume un significato che va ben oltre l'ostentazione. È il cerchio ideale che si chiude: il riscatto sociale ed economico esibito con orgoglio di fronte a chi lo ha visto muovere i primi passi. La prova provata che, a volte, dai quartieri dimenticati si può uscire spingendo a tavoletta su una Ferrari.