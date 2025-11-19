Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-MILAN

Tutta l'eccitazione di Akanji: "Non vedo l'ora di giocare il derby"

Nel dopo partita della gara che ha dato alla sua Svizzera l'accesso al Mondiale, il difensore nerazzurro ha parlato del super appuntamento di San Siro

di Simone Togna
19 Nov 2025 - 10:14

Mancava solo l’ufficialità che èarrivata nella serata di Pristina, dove la Svizzera, pareggiando 1-1 con i padroni di casa del Kosovo, ha conquistato la sua sesta partecipazione consecutiva al Mondiale. La gioia di Manuel Akanji si proietta già verso il derby di domenica sera quando, con l'Inter, debutterà in una delle gare più attese della stagione: "Sono eccitato per il derby, non vedo l’ora di giocarlo, onestamente finora non ne abbiamo parlato molto, ero totalmente concentrato sulla nazionale, adesso godiamoci la qualificazione al mondiale e poi non vedo l’ora di scendere in campo nel primo derby di Milano. Non ho ancora segnato, spero che accada presto, il mio lavoro è quello di evitare i gol, ma è sempre bello aiutare la squadra quando succede (che segni) e sarebbe bello se accadesse questo weekend. Spero di restare all’Inter per i prossimi anni, vediamo cosa succede in stagione, poi io e il club decideremo o deciderà il club, dipende da cosa accadrà in stagione, ma al momento sono davvero felice lì all’Inter. Chivu è giovane, ma mi piace molto, come approccia la squadra, come comunica con i giocatori, lo staff e così via. Sono molto felice con lui, è giovane, potrà migliorare, ma da giocatore ha avuto una grande carriera, avrà imparato dai suoi allenatori e vediamo come si svilupperà adesso. Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì!”.

akanji
derby

Ultimi video

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

03:23
DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

02:36
DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

11:22
DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

02:14
DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

00:44
DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:21
Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

01:02
Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

01:53
I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

01:41
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:44
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:54
CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

I più visti di Inter

Chivu prepara il derby studiando... l'Nfl: al Bernabeu per Miami Dolphins-Washington Commanders

Il mondo ai piedi di Pio, anche l'Equipe lo esalta: "La speranza del calcio italiano"

Calhanoglu 'diffidato' fa felice Chivu in vista del derby. Col Milan ci sarà anche Dumfries

Un derby in bianco: rischio nevicata durante Inter-Milan. L'ultima volta nel 2013

Il grande ex Calha sfida il maestro Modric: il duello a centrocampo che accende il derby

Dubbio Dumfries per il derby: il problema alla caviglia persiste, si scalda Carlos Augusto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
De Siervo: "Crisi sistema non riguarda Serie A ma tutti i campionati"
10:44
Torino, sospiro di sollievo per Ilic: non dovrà operarsi
09:30
Cagliari, nuovo stadio: entro dicembre piano economico al comune
08:18
Real Madrid, Tchouameni: "Grazie a Xabi Alonso sono migliorato molto"
23:32
Inter, Darmian: "Questa squadra è come una famiglia"