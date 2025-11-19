Tutta l'eccitazione di Akanji: "Non vedo l'ora di giocare il derby"

Mancava solo l’ufficialità che èarrivata nella serata di Pristina, dove la Svizzera, pareggiando 1-1 con i padroni di casa del Kosovo, ha conquistato la sua sesta partecipazione consecutiva al Mondiale. La gioia di Manuel Akanji si proietta già verso il derby di domenica sera quando, con l'Inter, debutterà in una delle gare più attese della stagione: "Sono eccitato per il derby, non vedo l’ora di giocarlo, onestamente finora non ne abbiamo parlato molto, ero totalmente concentrato sulla nazionale, adesso godiamoci la qualificazione al mondiale e poi non vedo l’ora di scendere in campo nel primo derby di Milano. Non ho ancora segnato, spero che accada presto, il mio lavoro è quello di evitare i gol, ma è sempre bello aiutare la squadra quando succede (che segni) e sarebbe bello se accadesse questo weekend. Spero di restare all’Inter per i prossimi anni, vediamo cosa succede in stagione, poi io e il club decideremo o deciderà il club, dipende da cosa accadrà in stagione, ma al momento sono davvero felice lì all’Inter. Chivu è giovane, ma mi piace molto, come approccia la squadra, come comunica con i giocatori, lo staff e così via. Sono molto felice con lui, è giovane, potrà migliorare, ma da giocatore ha avuto una grande carriera, avrà imparato dai suoi allenatori e vediamo come si svilupperà adesso. Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì!”.