Edizioni speciali Bentley scuote il mercato delle sportive con la Continental GT Supersports

Il costruttore britannico realizza 500 esemplari della sua GT privi del sistema elettrico e con la sola trazione posteriore in luogo dell'integrale. I posti a sedere scendono da 4 a 2 e si riduce anche la potenza che passa da 782 a 666 CV. Una rottura netta e radicale non soltanto con il modello di riferimento ma anche con il mercato delle supersportive in edizione limitata che stava prendendo una deriva verso un livello di prestazione fine a se stesso. Assecondando più le richieste degli investitori che degli appassionati