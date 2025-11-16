Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Edizioni speciali

Bentley scuote il mercato delle sportive con la Continental GT Supersports

Il costruttore britannico realizza 500 esemplari della sua GT privi del sistema elettrico e con la sola trazione posteriore in luogo dell'integrale. I posti a sedere scendono da 4 a 2 e si riduce anche la potenza che passa da 782 a 666 CV. Una rottura netta e radicale non soltanto con il modello di riferimento ma anche con il mercato delle supersportive in edizione limitata che stava prendendo una deriva verso un livello di prestazione fine a se stesso. Assecondando più le richieste degli investitori che degli appassionati

16 Nov 2025 - 11:28
10 foto
bentley
bentley hybrid
supercar bentley
bentley continental gt supersports
bentley continental gt
v8 supercars

Ultimi video

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

26:06
Puntata del 15 novembre #DriveUp

Puntata del 15 novembre #DriveUp

02:19
Gare da Film: La corsa più pazza d'America

Gare da Film: La corsa più pazza d'America

02:42
Ringo's Garage: Sons of Cobra

Ringo's Garage: Sons of Cobra

02:16
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

03:30
Audi A6 Avant e-hybrid

Audi A6 Avant e-hybrid

03:46
Alpine A290

Alpine A290

02:42
I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

04:06
Maserati MCPura

Maserati MCPura

03:09
Pirelli TheCal2026 Unveiling

Pirelli, svelato il Calendario 2026

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

I più visti di Drive Up

Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

Le auto più costose disponibili online in Italia

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

La Lancia Delta Integrale cabrio di Gianni Agnelli: icona anni '90