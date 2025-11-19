Napoli, De Bruyne ancora in stampelle a un mese dall'infortunio: visita a sorpresa nello spogliatoio del Belgio

A quasi un mese dall’infortunio subito al Maradona nella sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne è ricomparso nello spogliatoio del Belgio per sostenere i compagni prima della sfida contro il Liechtenstein valida per la qualificazione al Mondiale 2026. Il centrocampista del Napoli, operato il 29 ottobre ad Anversa dal professor Geert Declercq per una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, si è presentato con tanto di stampelle: il percorso di riabilitazione prosegue ma i tempi sono lunghi. Serviranno infatti tra i tre e i cinque mesi per rivederlo in campo, con una proiezione dunque che porta a fine febbraio-inizio marzo. Il Napoli e Conte lo riavranno così solo per il finale di stagione con De Bruyne che dovrà cercare di ritrovare la miglior condizione per presentarsi al Mondiale con il Belgio.