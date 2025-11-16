Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

La Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Dopo i Mondiali con la 499P, un altro grande successo per il Cavallino Rampantedi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Periodo d’oro per Ferrari. Non stiamo parlando di Formula 1, ma delle competizioni endurance e GT, ossia a ruote coperte. Una settimana fa le vittorie del Mondiale Costruttori in Bahrain con la 499P e di quello Piloti con la rossa numero 51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado. Oggi si festeggia il primo trionfo nella Fia GT World Cup con un Antonio Fuoco superlativo a Macao. Per il calabrese, al volante della 296 GT3, un weekend semplicemente perfetto tra i muri e i guard rail del tracciato cittadino cinese. Pole, vittoria nella Qualifying Race e successo mai in discussione alla domenica. Un dominio totale, una rivincita personale su Marciello, secondo su Bmw, che lo scorso anno gli aveva negato la vittoria a causa un contatto nelle battute finali.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Dal Bahrain alla Cina, una settimana fantastica per Fuoco e la Ferrari: “Penso che sia speciale vincere a Macao. Siamo tornati quest’anno con uno specifico obiettivo e penso che oggi abbiamo fatto tutto alla perfezione. Sono molto contento della prestazione, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per questo risultato. Ieri ho effettuato una partenza perfetta, oggi ho spinto molto soprattutto alla ripartenza per evitare di essere recuperato dalla Bmw di Marciello”.
Il tutto sotto gli occhi di Antonello Coletta, il deus ex machina delle competizioni endurance e GT di casa Ferrari. La 449P e la 296 GT3, due macchine vincenti che hanno conquistato il mondo.