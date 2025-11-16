Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

Dal Bahrain alla Cina, una settimana fantastica per Fuoco e la Ferrari: “Penso che sia speciale vincere a Macao. Siamo tornati quest’anno con uno specifico obiettivo e penso che oggi abbiamo fatto tutto alla perfezione. Sono molto contento della prestazione, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per questo risultato. Ieri ho effettuato una partenza perfetta, oggi ho spinto molto soprattutto alla ripartenza per evitare di essere recuperato dalla Bmw di Marciello”.