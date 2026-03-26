L'industria dell'auto è vicina al collasso

L’industria automobilistica mondiale vive il suo momento più complicato, confermandosi per l'ennesimo anno come il settore più martoriato dalle incertezze globali. Secondo l’ultimo rapporto AlixPartners 2026, il comparto ha fatto registrare un indice di instabilità pari a 74, il valore più alto tra tutti i settori monitorati, a testimonianza di una crisi strutturale alimentata da una concorrenza feroce e da costi che rimangono ostinatamente elevati.

Crisi senza fine

In questo scenario di estrema incertezza, quasi la metà dei dirigenti (44-50%) identifica oggi nell'emergere di nuovi modelli di business e di agguerriti competitor la sfida più grande, ponendo questa minaccia addirittura al di sopra dei dazi o dei cambiamenti tecnologici. Il quadro occupazionale riflette fedelmente questa tensione: sebbene oltre il 50% delle aziende preveda di aumentare le assunzioni, esiste una frattura profonda che vede il 25% dei leader pianificare un rallentamento dei flussi in entrata e ben il 20% prepararsi a varare tagli al personale. La pressione è esasperata dall'avanzata delle case automobilistiche cinesi.

Imprevedibile

Ciò che spaventa maggiormente è la natura della risposta industriale a questa crisi: solo un esiguo 20% dei vertici aziendali ritiene che la crescita futura passerà dal lancio di nuovi prodotti o servizi. La stragrande maggioranza preferisce invece trincerarsi dietro strategie di pura sopravvivenza, concentrandosi in modo quasi esclusivo sul miglioramento dell’efficienza operativa e sulla gestione maniacale del capitale circolante. In un mondo che corre verso il software e l'intelligenza artificiale, l'auto si ritrova così stretta tra la necessità di investire nuove tecnologie e l'urgenza di tagliare i costi per non affondare sotto il peso della trasformazione digitale.