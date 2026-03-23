Curiosità

Gli Americani invidiano chi può comprare auto cinesi

Gli USA vietano la commercializzazione di vetture prodotte in Cina

di Redazione Drive Up
23 Mar 2026 - 14:52
© Getty Images

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Negli Stati Uniti cresce la voglia di auto elettriche economiche, ma c’è un paradosso che pesa sempre di più sul mercato: molti dei modelli più accessibili semplicemente non si possono comprare. Sono le elettriche cinesi, sempre più diffuse in Europa, America Latina e Canada, ma di fatto bloccate oltreoceano da barriere politiche e commerciali.
Dazi su dazi
Il motivo è noto. Washington ha imposto dazi superiori al 100% sulle vetture prodotte in Cina, ufficialmente per ragioni di sicurezza dei dati e tutela dell’industria nazionale. Il risultato è che, mentre il prezzo medio di un’auto nuova negli USA sfiora i 50.000 dollari, i modelli elettrici cinesi sotto i 30.000 dollari restano fuori dal mercato. Eppure proprio lì si concentra l’interesse di una fascia crescente di automobilisti.
Affidabili
Nel frattempo la Cina è diventata il primo esportatore mondiale di automobili, superando il Giappone e ampliando la propria presenza globale anno dopo anno. Il valore delle esportazioni continua a crescere e decine di Paesi registrano ormai volumi significativi di vendite. Alcuni governi stanno persino allentando i dazi per favorire l’ingresso dei costruttori asiatici. Negli Stati Uniti, però, il fronte resta diviso. Una parte dei consumatori guarda con interesse alle alternative più economiche, mentre politica e industria restano su posizioni difensive. 

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