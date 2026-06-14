Mondiali 2026, maglia Egitto con stelle non conforme a regolamento Fifa

14 Giu 2026 - 15:04
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La Fifa ha ufficialmente ordinato alla Egyptian Football Association di rimuovere le sette stelle esposte sopra lo stemma della nazionale sulla maglia della Coppa del Mondo 2026. Queste stelle rappresentano il record dell'Egitto di sette titoli della Coppa d'Africa (AFCON), ma il regolamento sulle attrezzature Fifa consente solo alle stelle sui kit delle squadre nazionali di rappresentare le vittorie della Coppa del Mondo, non i trofei continentali. Oltre a questo cambiamento, la Fifa ha anche incaricato l'Egitto di regolare il colore oro usato per i nomi dei giocatori e i numeri di maglia per garantire che il kit sia pienamente conforme agli standard della Coppa del Mondo e delle uniformi. 

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