Turchia, Arda Guler nel mirino: i social lo distruggono per il commento sull'Australia

Nell'era dei social ogni affermazione, gesto, dettaglio può ritorcentisi contro. Ne sa qualcosa Arda Guler, che dopo la sconfitta della sua Turchia nel match d'esordio al Mondiale è finto nel turbinio della gogna social. A scatenare il web, le urla del trequartista del Real Madrid nei tunnel. Le due squadre erano fianco a fianco, pronte a fare il loro ingresso in campo, quando l'ex Fenerbahce ha provato a dare l'ultima carica ai compagni: "Forza ragazzi! Siamo molto meglio di loro. Dimostriamolo fin dal primo minuti", la frase incirminata. Parole normalissime che, con il senno del poi, a risultato acquisito, hanno assunto una sfumatura di arroganza che i social hanno sottolineato, rigirando il coltello nella piaga e prendendo di mira Arda Guler.