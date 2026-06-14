Turchia, Arda Guler nel mirino: i social lo distruggono per il commento sull'Australia

14 Giu 2026 - 15:32
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Nell'era dei social ogni affermazione, gesto, dettaglio può ritorcentisi contro. Ne sa qualcosa Arda Guler, che dopo la sconfitta della sua Turchia nel match d'esordio al Mondiale è finto nel turbinio della gogna social. A scatenare il web, le urla del trequartista del Real Madrid nei tunnel. Le due squadre erano fianco a fianco, pronte a fare il loro ingresso in campo, quando l'ex Fenerbahce ha provato a dare l'ultima carica ai compagni: "Forza ragazzi! Siamo molto meglio di loro. Dimostriamolo fin dal primo minuti", la frase incirminata. Parole normalissime che, con il senno del poi, a risultato acquisito, hanno assunto una sfumatura di arroganza che i social hanno sottolineato, rigirando il coltello nella piaga e prendendo di mira Arda Guler. 

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