Tennis, Atp Montreal: Darderi eliminato nei quarti

11 Ago 2026 - 20:53
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Dura appena 77 minuti il primo quarto di finale all'Open del Canada di Luciano Darderi, superato nettamente per 6-2 6-3 dallo statunitense Brandon Nakashima. Darderi aveva giocato nel maggio scorso agli Internazionali d'Italia il primo quarto di finale in un Masters 1000 superando al Foro Italico lo spagnolo Rafael Jodar per 7-6 5-7 6-0. Questa volta l'esito è completamente differente. Darderi va in affanno fin da subito. Con le prime non riesce a sfondare e dal fondo fatica a dettare legge. L'equilibrio regge per tre game, poi nel quarto gioco Darderi salva due palle break, ma si arrende alla terza. Nakashima spinge bene con le diagonali da fondo e nell'ottavo game assesta un nuovo break per chiudere il set per 6-2. Nel secondo set c'è più lotta. Darderi prova a tirare su la testa, nel terzo game approfitta di un momento di calo del rivale, arriva alla palla break ma Nakashima si salva. Sul 2 pari Darderi arriva per altre due volte alla palla break, ma anche questa volta non ha la forza per chiudere il punto. Ci prova anche nel settimo game, ma ancora una volta Nakashima dice di no. Il contraccolpo è inevitabile. Dopo le 4 palle break mancate, arriva il break subito. Nakashima ringrazia e vola alle semifinali. Per Nakashima è la prima semifinale in un Masters 1000 della carriera. Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Arthur Fils. Con la semifinale Nakashima ottiene il suo best ranking di numero 25 del mondo. 

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