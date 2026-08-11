Europei nuoto: Quadarella show negli 800, Curtis nella storia dei 100 stile

QUADARELLA: "RICONFERMARSI E' QUELLO CHE MI DA' PIU' SODDISFAZIONE"

"Sapevo che Gose sarebbe partita forte, però sapevo di dover aspettare: così è stato, sono contenta - ha detto a fine gara -. Cerco sempre di mantenermi costante, vincere nuovi titoli europei è sempre più importante. Riconfermarsi è la cosa che dà più soddisfazione. Oggi bella giornata, siamo partiti col piede giusto già da ieri e stiamo ingranando tutti".



CURTIS DI BRONZO NEI 100 STILE

Sara Curtis ha potuto sfruttare sin da subito le sue grandi abilità in velocità, optando per un passaggio molto forte (25.24), dietro solo alle due rivali olandesi di fianco a lei. Nella vasca di ritorno, la Steenbergen è riuscita a prendere il largo, chiudendo in solitaria una gara in cui ha fatto anche registrare il nuovo record dei campionati, mentre Curtis si è avvicinata molto alla Van Wijk, che ha avuto la meglio sull’azzurra di solo un centesimo. Dietro all’italiana, in ordine, Klepikova, Janickova, Wattel, Seemanova e Gastaldello.