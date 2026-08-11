Europei nuoto: Quadarella show negli 800, Curtis nella storia dei 100 stile

La prima medaglia d’oro dell’Italia femminile agli Europei di nuoto tra le corsie arriva grazie a un’immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero (8’15”55) dopo una gara condotta in maniera impeccabile e vince davanti alle due tedesche Gose e Werner. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero.
SIMONA CALA IL POKER: GOSE DOMINATA
Pronti via e Simona Quadarella è subito prima: a un quarto di gara, dopo 200, è davanti a tutte, insieme a Isabel Gose. Molto staccate le altre finaliste. Le due nuotatrici fanno il vuoto sulle avversarie, e continuano ad arrivare appaiate a ogni virata, con la romana davanti di pochi centesimi a metà gara (4’07”17 il suo passaggio). Nei metri successivi Quadarella cerca di aumentare il passo e guadagna un piccolo margine nei confronti della rivale, margine che aumenta con il passare della gara: ai 600m il suo vantaggio è di 85 centesimi.
La progressione dell’azzurra è sempre più decisa, e il suo ritmo è impossibile da seguire anche per la storica rivale Isabel Gose, che negli ultimi 200 metri accusa un distacco sempre maggiore. Quadarella tocca per prima la piastra con un ottimo 8’15”55, dando quasi tre secondi alla tedesca (8’18”44): Simona conquista così il quarto oro europeo in questa distanza, nonché la nona medaglia d'oro in carriera, raggiungendo Filippo Magnini tra gli italiani. Più staccata Maya Werner, medaglia di bronzo. Chiudono l’ordine di arrivo Vasilaki, Jackl, Hall, Valdes Alvarez e Soares Martins.
QUADARELLA: "RICONFERMARSI E' QUELLO CHE MI DA' PIU' SODDISFAZIONE"
"Sapevo che Gose sarebbe partita forte, però sapevo di dover aspettare: così è stato, sono contenta - ha detto a fine gara -. Cerco sempre di mantenermi costante, vincere nuovi titoli europei è sempre più importante. Riconfermarsi è la cosa che dà più soddisfazione. Oggi bella giornata, siamo partiti col piede giusto già da ieri e stiamo ingranando tutti".
CURTIS DI BRONZO NEI 100 STILE
Sara Curtis ha potuto sfruttare sin da subito le sue grandi abilità in velocità, optando per un passaggio molto forte (25.24), dietro solo alle due rivali olandesi di fianco a lei. Nella vasca di ritorno, la Steenbergen è riuscita a prendere il largo, chiudendo in solitaria una gara in cui ha fatto anche registrare il nuovo record dei campionati, mentre Curtis si è avvicinata molto alla Van Wijk, che ha avuto la meglio sull’azzurra di solo un centesimo. Dietro all’italiana, in ordine, Klepikova, Janickova, Wattel, Seemanova e Gastaldello.
"Sono veramente contenta, perché prendere questa medaglia era importantissimo per me e la mia famiglia. E' un riscatto, sono contenta, morta, a pezzi, ma felice perché ho fatto la storia del nuoto. Ho patito un po' di più il passaggio, ma volevo assolutamente non passare più piano di così. Speravo solo di fare leggermente meglio alla fine, ho perso la medaglia d'argento per un centesimo, ma va bene così".