Guida senza patente: sequestrata una Ferrari da 5 milioni

Sarà un'estate da ricordare, per il proprietario di una rarissima Ferrari Monza SP2. Non nel bene, considerando che la fuoriserie è stata sequestrata dalla Polizia di Londra dopo appena mezz'ora dal suo arrivo in città. Il motivo? Guida senza patente e adeguata copertura assicurativa. Un reato di una banalità sconcertante, considerando il valore dell'auto in questione: 5 milioni di euro.

Giro di vite

L'operazione della Metropolitan Police di Londra si è svolta durante il secondo fine settimana di agosto. Gli agenti hanno pattugliato i quartieri più esclusivi della City (Hyde Park, Kensington e Chelsea) eseguendo controlli serrati su decine di supercar. Non sono mancate le sorprese, come nel caso della Ferrari Monza, "sbarcata" appena 24 ore prima nel Regno Unito. Chi la guidava aveva in tasca soltanto un foglio rosa e si era dimenticato - o forse no - di assicurare una delle sportive più rare di Maranello.

10 milioni

La Ferrari non è però l'unica supercar sequestrata. Il risultato del maxi-blitz è una confisca di ben 90 veicoli, per un valore complessivo attorno ai 10 milioni di euro. Un record assoluto per la Polizia di Londra. Tra le altre fuoriserie messe in regime di blocco, una Lamborghini Revuelto, una Lamborghini Urus, una Rolls-Royce Cullinan, una Porsche 911 GT3, una Bentley Continental GT, e svariate Range Rover, BMW e Mercedes.