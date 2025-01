Polestar svela la collezione Arctic Circle, espressione del DNA delle performance svedesi

Polestar presenta la collezione Arctic Circle, una gamma esclusiva di auto ispirate al rally che ampliano la formula introdotta con il modello Polestar 2 Arctic Circle, lanciato nel 2022 come modello unico. Ora, con le nuove versioni di Polestar 3 e Polestar 4, la collezione offre una linea completa di modelli unici progettati per incarnare il DNA basato sulle performance del marchio svedese. Le tre vetture debutteranno al pubblico il 1° febbraio 2025 durante la FAT Ice Race di Zell am See, in Austria.