Battocletti domina i 5.000 metri donne degli Europei di Birmingham

"Sono felicissima del risultato, la gara è stata tattica come la immaginavo. Con mio papà ne avevamo parlato tanto perché sapevamo che sarebbe andata così, e con un finale folle. Prima di entrare in call room mi ha detto: 'come un corvo, ma poi come un'aquila'. Una frase che mi ha permesso di immedesimarmi e di non pensare alla tattica. Io mi sento più aquila. Focalizzata. Vedo la preda. E quando decido... vado. Ora sorrido però l'avvicinamento non è stato semplice, ho dovuto prendere solo quello che di buono c'è stato ma pensare di aver messo le chiodate solo a metà luglio, con l'Europeo a metà agosto, non è stato semplice. Il mio staff è stato superbo, sa dire sempre la parola giusta al momento giusto. Ora mi aspetta la finale dei 10.000 e la mia mente si sta già preparando. Abbiamo pochi giorni di recupero ma sono sicura del lavoro dei miei collaboratori e dello staff federale."