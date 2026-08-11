EUROPEI ATLETICA

Battocletti domina i 5.000 metri donne degli Europei di Birmingham

La fenomenale mezzofondista azzurra senza rivali nell'ennesima magica serata della sua splendida carriera. Doppietta azzurra con il bronzo di Micol Majori

di Redazione Sprintnews
11 Ago 2026 - 23:46
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Nadia Battocletti ha vinto la finale dei 5.000 metri donne dei Campionati Europei di Birmingham, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024, al termine di una gara dominata senza problemi controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l'ha portata a chiudere nel tempo di 15'37"84 davanti alla spagnola Marta Garcia seconda in 15'39"98, con al terzo posto l'altra azzurra Micol Majori in 15'40"65 per un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante.

Per la fenomenale 26enne mezzofondista azzurra di Cles in trentino, si tratta del terzo titolo europeo su pista in carriera, dopo i due della precedente edizione italiana sempre sui 5.000 e sui 10.000, distanza quest'ultima dove punterà certamente a fare il poker di ori continentali nella finale prevista per venerdì 14 agosto, ricordando tra i suoi già numerosi podi ottenuti nelle più grandi manifestazioni internazionali, l'oro iridato nei 3.000 indoor di Torun 2026, l'argento e il bronzo mondiale ottenuti nei campionati outdoor di Tokyo 2025 rispettivamente nei 10.000 e 5.000, ma anche l'argento a cinque cerchi nei 10.000 di Parigi 2024.

La terza italiana in gara, Federica Del Buono, si è piazzata in undicesima posizione con il tempo di 15'49"41.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono felicissima del risultato, la gara è stata tattica come la immaginavo. Con mio papà ne avevamo parlato tanto perché sapevamo che sarebbe andata così, e con un finale folle. Prima di entrare in call room mi ha detto: 'come un corvo, ma poi come un'aquila'. Una frase che mi ha permesso di immedesimarmi e di non pensare alla tattica. Io mi sento più aquila. Focalizzata. Vedo la preda. E quando decido... vado. Ora sorrido però l'avvicinamento non è stato semplice, ho dovuto prendere solo quello che di buono c'è stato ma pensare di aver messo le chiodate solo a metà luglio, con l'Europeo a metà agosto, non è stato semplice. Il mio staff è stato superbo, sa dire sempre la parola giusta al momento giusto. Ora mi aspetta  la finale dei 10.000 e la mia mente si sta già preparando. Abbiamo pochi giorni di recupero ma sono sicura del lavoro dei miei collaboratori e dello staff federale."

LE DICHIARAZIONI DI MAJORI

"Sono felice e incredula, non me lo aspettavo ma sapevo di essere arrivata a questo appuntamento in ottime condizioni e sono riuscita, alla fine, a sfruttare la mia buona velocità di base sul rettilineo conclusivo. Da ragazzina vincevo sempre a scuola le gare di velocità. Domani sul podio sarò fiera e orgogliosa di ascoltare l'inno italiano al fianco di Nadia."

© Grana/Fidal

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Battocletti e Majori tingono d'azzurro i 5mila donne

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LE ALTRE GARE DELLE ITALIANE IN SERATA

Nella qualificazione del salto con l'asta donne eliminate le tre italiane in gara, a cominciare da Elisa Molinarolo che nelle ultime gare aveva mostrato una buona condizione, nell'occasione sbaglia tre volte a 4,40 dopo aver iniziato bene a 4,10 e 4,25., mentre alla stessa misura si fermano Sonia Malavisi e Virginia Scardanzan.

Eliminate in semifinale anche le tre specialiste dei 100 ostacoli, Celeste Polzonetti con 12"93, la primatista italiana Giada Carmassi con 13"11 ed Elena Carraro con 13"29.

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