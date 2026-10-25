Kimi che combini? Antonelli "sbatte" con la nuova AMG elettrica

Super potente

A margine degli impegni sportivi negli USA, l'inglese e l'italiano sono impegnati nella realizzazione di alcuni video promozionali per la nuova Mercedes AMG GT 4-Door Coupé, la vettura stradale più potente mai realizzata dal marchio tedesco. I 1.169 CV sono erogati da ben tre motori elettrici. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 300 km/h. Per tutto questo Ben di Dio è necessaria una batteria da 106 kWh che può garantire fino a 700 km di autonomia. Prestazioni che un pilota di Formula 1 sa sicuramente come gestire.

Si è confuso

Durante le riprese, Kimi sembra essersi confuso tra la marcia avanti e la retro finendo per "sbattare" il posteriore contro una staccionata. Scatenando, manco a dirlo, l'ilarità di George Russell che ha ricordato al compagno di scuderia qual è la direzione corretta. Niente di grave: l'auto è rimasta perfettamente integra (andava a bassissima velocità) e "a farne le spese" è stato un listello di legno che si è staccato. Tutto è bene quel che finisce bene e speriamo possa essere di buon auspicio per la gara.