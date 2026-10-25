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Kimi che combini? Antonelli "sbatte" con la nuova AMG elettrica

Il pilota di Formula 1 stava provando la nuova super berlina elettrica di Mercedes quando ha sbagliato e, al posto della marcia avanti, ha innestato la retro

di Redazione Drive Up
25 Ott 2026 - 10:10
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Kimi Antonelli ha tra le mani il primo match point di stagione per diventare Campione del Mondo di Formula 1. Al GP di Austin, Texas, partirà in pole position e dovrà difendere il primo posto, che da solo non sarà comunque sufficiente ad assicurargli (per ora) il titolo. Russell deve arrivare almeno nono e, se la rivalità in pista tra piloti non si affievolisce mai, fuori i due compagni di squadra si divertono con le AMG elettriche.

Super potente
A margine degli impegni sportivi negli USA, l'inglese e l'italiano sono impegnati nella realizzazione di alcuni video promozionali per la nuova Mercedes AMG GT 4-Door Coupé, la vettura stradale più potente mai realizzata dal marchio tedesco. I 1.169 CV sono erogati da ben tre motori elettrici. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 300 km/h. Per tutto questo Ben di Dio è necessaria una batteria da 106 kWh che può garantire fino a 700 km di autonomia. Prestazioni che un pilota di Formula 1 sa sicuramente come gestire.
Si è confuso
Durante le riprese, Kimi sembra essersi confuso tra la marcia avanti e la retro finendo per "sbattare" il posteriore contro una staccionata. Scatenando, manco a dirlo, l'ilarità di George Russell che ha ricordato al compagno di scuderia qual è la direzione corretta. Niente di grave: l'auto è rimasta perfettamente integra (andava a bassissima velocità) e "a farne le spese" è stato un listello di legno che si è staccato. Tutto è bene quel che finisce bene e speriamo possa essere di buon auspicio per la gara.

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