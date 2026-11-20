Cobolli saluta Torino contro Alcaraz. Su Italia 1 lo spareggio Medvedev-Tiafoe: in palio la semifinale
Il romano, già certo di rimanere fuori dalle semifinali, affronta lo spagnolo. Tutto ancora da decidere tra il russo e lo statunitense
È tutto pronto sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino per la sesta giornata delle Nitto Atp Finals 2026, al termine della quale si conoscerà la rosa completa dei semifinalisti sia nel singolare sia nel doppio. Quest’oggi (venerdì 20 novembre), infatti, andranno in scena le ultime quattro sfide della fase a gironi. Nel Gruppo Ivan Lendl il capitolino Flavio Cobolli, già certo dell’eliminazione, affronta in un match comunque di cartello (non prima delle 14.00) il favorito spagnolo Carlos Alcaraz, già certo del primo posto. I riflettori, poi, si sposteranno sul russo Daniil Medvedev e sull’americano Frances Tiafoe che, non prima delle 20.30 (diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it), si fronteggeranno in un vero e proprio spareggio per garantirsi la fase a eliminazione diretta. Non prima delle 18.00, quindi, sarà il turno nel Gruppo Mark Woodforde degli altri azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro già esclusi dalle semifinali, che se la vedranno contro gli attuali leader del girone ovvero i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. L’altro slot disponibile verrà assegnato nell'apertura della sessione (inizio alle 11.30) e sarà appannaggio dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos oppure del duo formato dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski.
SINGOLARE
Ultima passerella (almeno per quest'edizione) sul cemento dell'Inalpi Arena per Flavio Cobolli, già sicuro di uscire dal torneo nella fase a gironi in virtù delle battute d'arresto in due parziali rimediate rispettivamente contro il russo Daniil Medvedev e l'americano Frances Tiafoe. Dall'altro lato del campo troverà l'ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ancora a caccia del primo trionfo in carriera alle Nitto Atp Finals e certo di archiviare il gruppo al primo posto. Un impegno non è permesso sfigurare, dunque, tanto più che ad arrivarci nelle peggiori condizioni (paradossalmente) è proprio il fenomeno spagnolo, che ha deciso di proseguire la sua corsa torinese dopo aver effettuato una risonanza magnetica (di esito positivo) per verificare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra di cui è rimasto vittima 48 ore fa contro Medvedev. Si tratta del secondo precedente a livello di circuito maggiore tra il romano e il murciano, con quest'ultimo che nel maggio del 2023 ha trionfato in tre set al primo turno del Roland Garros. A qualificarsi per le semifinali, facendo compagnia ad Alcaraz, sarà uno tra il russo Daniil Medvedev oppure lo statunitense Frances Tiafoe, opposti in una partita da dentro o fuori. Tutto lascerebbe presagire a un successo del trentenne moscovita, che ha molta esperienza in più rispetto all’avversario (al debutto in carriera alle Nitto Atp Finals), come stanno a dimostrare il trofeo sollevato nel 2020 alla O2 Arena di Londra e l’ultimo atto raggiunto l’anno successivo nella prima edizione ospitata da Torino. Il fuoriclasse sovietico, inoltre, guida per 6-2 il bilancio dei precedenti. Nel 2026 a inizio gennaio ha ottenuto la vittoria negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Brisbane mentre il tennista a stelle e strisce ha avuto modo di potersi vendicare lo scorso settembre con l’affermazione in tre parziali messa a segno al quarto turno degli US Open.
DOPPIO
Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dopo due sconfitte e zero set vinti, vogliono comunque onorare l’impegno e salutare il pubblico di Torino con una vittoria. Per i doppisti azzurri, che neppure scenderanno in campo insieme la settimana prossima nelle Finals della Coppa Davis a Bologna (Matteo Berrettini ha preso il posto tra i convocati proprio di Bolelli), si tratta dell’ultimo match di coppia sul Tour (i due hanno infatti deciso di separarsi al termine della stagione). Dall’altra parte della rete troveranno una formazione decisamente in forma come quella composta dai teutonici Kevin Krawietz e Tim Puetz, attualmente leader imbattuti del raggruppamento e capaci già di trionfare al Torneo dei Maestri nell’edizione 2024. Insieme ai tedeschi andranno in semifinale i vincitori della partita che vedrà opposti Marcel Granollers-Horacio Zeballos e Christian Harrison-Neal Skupski. Lo spagnolo e l’argentino, finalisti nel 2023, quest’anno hanno conquistato il loro terzo Slam di coppia sul rosso del Roland Garros mentre l’americano e il britannico, alla prima stagione insieme, sono i campioni in carica sia degli Australian Open sia degli US Open.
LE PARTITE DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Inalpi Arena - Inizio alle ore 11.30
[2] Christian Harrison (USA)/Neal Skupski (GBR) vs [3] Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
Non prima delle ore 14.00
[2] Carlos Alcaraz (ESP) vs [5] Flavio Cobolli (ITA)
Non prima delle ore 18.00
[5] Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) vs [7] Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
Non prima delle ore 20.30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it
[4] Daniil Medvedev (RUS) vs [7] Frances Tiafoe (USA)
CLASSIFICA GRUPPO IVAN LENDL
1) Carlos ALCARAZ 2-0 (set 4-0, game 24-10)
2) Frances TIAFOE 1-1 (set 2-2, game 17-18)
3) Daniil MEDVEDEV 1-1 (set 2-2, game 19-21)
4) Flavio COBOLLI 0-2 (set 0-4, game 15-26)
CLASSIFICA GRUPPO MARK WOODFORDE
1) Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ 2-0 (set 4-1, game 25-12)
2) Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS 1-1 (set 3-2, game 20-21)
3) Christian HARRISON/Neal SKUPSKI 1-1 (set 2-2, game 16-19)
4) Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI 0-2 (set 0-4, game 15-24)