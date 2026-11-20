Ultima passerella (almeno per quest'edizione) sul cemento dell'Inalpi Arena per Flavio Cobolli, già sicuro di uscire dal torneo nella fase a gironi in virtù delle battute d'arresto in due parziali rimediate rispettivamente contro il russo Daniil Medvedev e l'americano Frances Tiafoe. Dall'altro lato del campo troverà l'ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ancora a caccia del primo trionfo in carriera alle Nitto Atp Finals e certo di archiviare il gruppo al primo posto. Un impegno non è permesso sfigurare, dunque, tanto più che ad arrivarci nelle peggiori condizioni (paradossalmente) è proprio il fenomeno spagnolo, che ha deciso di proseguire la sua corsa torinese dopo aver effettuato una risonanza magnetica (di esito positivo) per verificare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra di cui è rimasto vittima 48 ore fa contro Medvedev. Si tratta del secondo precedente a livello di circuito maggiore tra il romano e il murciano, con quest'ultimo che nel maggio del 2023 ha trionfato in tre set al primo turno del Roland Garros. A qualificarsi per le semifinali, facendo compagnia ad Alcaraz, sarà uno tra il russo Daniil Medvedev oppure lo statunitense Frances Tiafoe, opposti in una partita da dentro o fuori. Tutto lascerebbe presagire a un successo del trentenne moscovita, che ha molta esperienza in più rispetto all’avversario (al debutto in carriera alle Nitto Atp Finals), come stanno a dimostrare il trofeo sollevato nel 2020 alla O2 Arena di Londra e l’ultimo atto raggiunto l’anno successivo nella prima edizione ospitata da Torino. Il fuoriclasse sovietico, inoltre, guida per 6-2 il bilancio dei precedenti. Nel 2026 a inizio gennaio ha ottenuto la vittoria negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Brisbane mentre il tennista a stelle e strisce ha avuto modo di potersi vendicare lo scorso settembre con l’affermazione in tre parziali messa a segno al quarto turno degli US Open.