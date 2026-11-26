Quasi un'auto su tre venduta in Europa è un SUV di segmento C. Si capisce perché Kia abbia deciso di introdurne uno nuovo dal nome...mitologico. Seltos è una novità solo per noi europei. In Corea, in India e un po’ in tutto Oriente è in vendita dal 2019. Sette anni durante i quali Kia ha intuito, studiato e analizzato, che il SUV medio avrebbe meritato di trovare un pubblico anche in occidente.

Anche GPL

In Italia, ormai, un insieme di carrozzerie, marchi, stili e motorizzazioni si contende il favore di un pubblico attento alla forma, ma che pretende sostanza. Una missione che i coreani, piuttosto pragmatici, risolvono offrendo il più ampio ventaglio possibile. E, solo per noi e per gentile concessione del quartier generale di Seoul, oltre alle classiche benzina e full hybrid, la Seltos sarà disponibile anche con una versione GPL. Così si risparmia ma non si rinuncia alla praticità e facilità di rifornimento.

Robusta e solida

Seltos è un SUV parecchio tosto. La sua carrozzeria si sviluppa lungo linee muscolose, quasi atletiche e, sebbene i 4,43 metri siano lo standard, il suo disegno è fresco, vivace, qualcosa di nuovo e facilmente distinguibile. Anche l'abitacolo è stato costruito per riflettere un'offerta di contenuti tecnologici di ultima generazione, senza rinunciare però all'ergonomia (e infatti i tasti per il controllo della climatizzazione sono fisici). Lo schermo del sistema d'intrattenimento di bordo si sviluppa senza soluzione di continuità con il quadro strumenti: un risultato visivamente appagante, ben organizzato e con piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Va bene e consuma poco

Il motore 1.6 litri è un grande classico di Kia che è disponibile su gran parte della sua gamma prodotto. Collaudato e affidabile, si dimostra un discreto alleato per la vita di tutti i giorni: silenzioso e progressivo, permette di consumare davvero poco carburante nella maggior parte dei contesti di utilizzo. A patto di scendere a compromessi con le prestazioni piuttosto sottotono: i 180 CV non sono pochi, ma non si sentono. La trasmissione tende a trascinare le marce e ad allungare gli innesti: l'erogazione è lenta e compassata. Non che ci si aspetti molto di più, francamente, ma è l'unico limite di auto che ha tutti gli strumenti per emergere.

Anche integrale

Il GPL non è una novità in sé ma una riconferma dell'impegno di Kia nel cercare di offrire la soluzione a qualsiasi richiesta di utilizzo. Tecnicamente più interessante è l'introduzione del nuovo sistema di trazione integrale e-AWD che aggiunge un motore elettrico sull'asse posteriore per la massima versatilità di utilizzo, su qualunque fondo stradale. L'abitabilità è un altro elemento che vale la pena sottolineare: Seltos è 11 cm più corta di Sportage ma ha un passo di 1 cm più lungo. Un'eccellente organizzazione dello spazio interno.

Prezzi da 31.500 euro.