Kia Sportage ibrida e GPL: "l'arma" contro il caro carburante

Kia riscrive le regole dell'efficienza con il lancio della Sportage Tri-Fuel, il primo SUV che riesce a far convivere sotto la stessa carrozzeria tre diverse anime energetiche: benzina, elettrico e GPL. Il sistema full hybrid da 237 CV, già apprezzato per fluidità e prontezza, viene ora potenziato da un impianto a gas da 52 litri alloggiato nel doppiofondo del bagagliaio. Una mossa strategica che non sacrifica la versatilità: lo spazio di carico resta generoso (587 litri).

Super autonomia

Su strada, la Sportage Tri-Fuel sorprende per la naturalezza con cui gestisce il passaggio tra le diverse motorizzazioni. Il motore 1.6 turbo lavora in perfetta simbiosi con l'unità elettrica da 65 CV, garantendo una reattività notevole indipendentemente dal carburante utilizzato: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in soli 7,9 secondi. Il vero punto di forza, però, è l'autonomia complessiva, che combinando i due serbatoi e il supporto elettrico può superare i 1.500 km.

Si risparmia

Il listino della Sportage Tri-Fuel parte da circa 40.000 euro per l'allestimento Business, salendo fino ai 44.750 euro della raffinata Black Edition, caratterizzata da dettagli estetici neri che ne esaltano l'eleganza. Sebbene l'investimento iniziale sia di circa 2.000 euro superiore rispetto alla full hybrid standard, il recupero è rapido: un pieno di GPL costa oggi circa 41 euro, permettendo di abbattere drasticamente i costi chilometrici.