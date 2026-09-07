Kia a tutto elettrico: le sportive arrivano a 300 CV

L'elettrico sta conquistando il mercato dell'automobile, eppure sono in molti a rimpiangere le sensazioni che si provano al volante di un'auto termica. Soprattutto se sportiva, e diverse case automobilistiche hanno cercato di colmare il divario implementando sistemi che possano restituire a chi guida quel feeling che l'elettrico tende a cancellare.

Nuove funzionalità

Kia ha deciso di calcare gli stessi passi, implementando funzioni come l'Active Sound Generator e il Virtual Gear Shift nei tre nuovi modelli della gamma GT EV3, EV4 e EV5 che si vanno ad aggiungere alle già presenti EV6 ed EV9 GT. Ciò che si nota subito a colpo d'occhio sono i dettagli estetici, come il tipico verde neon della gamma ad alte prestazioni di KIA presente sia sulle pinze dei freni, sia su alcuni dettagli degli inserti interni.

Molto potenti

I due motori elettrici, uno per asse, permettono di avere la trazione integrale. Mentre, parlando in termini di potenza, EV3 e EV4 raggiungono i 292 CV, mentre EV5 tocca i 306 CV con velocità massima ridotta a 170 km/h per i primi due modelli e a 180 km/h per il SUV. Tutte e tre le versioni sono invece dotate di una batteria da 81,4 kWh con un tempo di ricarica di mezz'ora per passare dal 10% all'80%. Quattro le modalità di guida, Eco, Normale, Sport e Neve, alle quali si aggiungono la modalità individuale e la GT.