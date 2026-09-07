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Kia a tutto elettrico: le sportive arrivano a 300 CV

EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT introducono Active Sound Design e Virtual Ger Shift per simulare la sensazione delle auto termiche

di Redazione Drive Up
07 Set 2026 - 14:59
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© Ufficio Stampa

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L'elettrico sta conquistando il mercato dell'automobile, eppure sono in molti a rimpiangere le sensazioni che si provano al volante di un'auto termica. Soprattutto se sportiva, e diverse case automobilistiche hanno cercato di colmare il divario implementando sistemi che possano restituire a chi guida quel feeling che l'elettrico tende a cancellare.
Nuove funzionalità 
Kia ha deciso di calcare gli stessi passi, implementando funzioni come l'Active Sound Generator e il Virtual Gear Shift nei tre nuovi modelli della gamma GT EV3, EV4 e EV5 che si vanno ad aggiungere alle già presenti EV6 ed EV9 GT. Ciò che si nota subito a colpo d'occhio sono i dettagli estetici, come il tipico verde neon della gamma ad alte prestazioni di KIA presente sia sulle pinze dei freni, sia su alcuni dettagli degli inserti interni. 
Molto potenti
I due motori elettrici, uno per asse, permettono di avere la trazione integrale. Mentre, parlando in termini di potenza, EV3 e EV4 raggiungono i 292 CV, mentre EV5 tocca i 306 CV con velocità massima ridotta a 170 km/h per i primi due modelli e a 180 km/h per il SUV. Tutte e tre le versioni sono invece dotate di una batteria da 81,4 kWh con un tempo di ricarica di mezz'ora per passare dal 10% all'80%. Quattro le modalità di guida, Eco, Normale, Sport e Neve, alle quali si aggiungono la modalità individuale e la GT.  

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