Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Personaggi

Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Nel 2010 fecero il giro del mondo le immagini dell'attore intento a trasportare il suo addobbo fissato all'esterno della sportiva tedesca

di Redazione Drive Up
22 Dic 2025 - 10:09
© Foto da web

© Foto da web

Keanu Reeves è uno dei pochi attori capace di creare un legame empatico con il suo pubblico. Apprezzato per i suoi ruoli di successo - Neo di Matrix su tutti - nel corso degli anni si è contraddistinto all'interno dello star system hollywoodiano per il suo stile anticonformista e per l'atteggiamento scanzonato. Insomma, l'uomo famoso che si comporta come "uno di noi". Come quando andò a comprare un albero di Natale e lo trasportò sul tetto della sua Porsche 911.
Indimenticabile
L'episodio risale ormai a 15 anni fa ma le foto hanno subito fatto - e continuano a fare - il giro del mondo. Keanu si reca presso un rivenditore locale di alberi di Natale intento ad acquistarne uno in vista delle feste. Niente pick-up con cassone, nessun SUV con ampia capacità di carico, l'attore si presenta a bordo di una Porsche 911 (serie 993) coupé. Lo spazio per trasportalo non c'è, non resta che legarlo sul tetto della sportiva e guidare verso casa con l'addobbo in bella vista.
Appassionato di motori
L'episodio racconta molto del suo basso profilo e della sua personalità da anti-divo. Oltre che testimonianza della sua grande passione per i motori. Per le auto, Reeves non hai mai nascosto di essere estimatore di Porsche 911. Questa è una 993 Carrera 4 di metà anni '90, l'ultima con motore Boxer raffreddato ad aria. La vera passione, però, sono le due ruote. Tant'è che egli è tra i fondatori del marchio Arch Motorcycles, specializzato nella produzione di moto sportive. Magari la prossima volta lo vedremo tenere l'albero di Natale sotto braccia, mentre si allontano con il casco.

keanu reeves
albero di natale
porsche 911

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

Il regalo di Natale da 340 mila dollari di Luka Doncic ai Lakers

Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P

Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

Google Maps ci ricorda dove abbiamo parcheggiato la macchina

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:59
Elon Musk, via libera al compenso da 139 miliardi di dollari
10:51
America's Cup, ecco l'alleanza di cinque team: "Garantiamo decenni a venire"
10:48
La Juve ha finalmente un'identità: le mosse di Spalletti fanno volare i bianconeri
MCH POKER BAYERN MCH
10:45
Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta
10:35
Spalletti ridisegna la Juve: Conceição e McKennie in dubbio per il Pisa, torna Koopmeiners