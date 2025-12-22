Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Keanu Reeves è uno dei pochi attori capace di creare un legame empatico con il suo pubblico. Apprezzato per i suoi ruoli di successo - Neo di Matrix su tutti - nel corso degli anni si è contraddistinto all'interno dello star system hollywoodiano per il suo stile anticonformista e per l'atteggiamento scanzonato. Insomma, l'uomo famoso che si comporta come "uno di noi". Come quando andò a comprare un albero di Natale e lo trasportò sul tetto della sua Porsche 911.

Indimenticabile

L'episodio risale ormai a 15 anni fa ma le foto hanno subito fatto - e continuano a fare - il giro del mondo. Keanu si reca presso un rivenditore locale di alberi di Natale intento ad acquistarne uno in vista delle feste. Niente pick-up con cassone, nessun SUV con ampia capacità di carico, l'attore si presenta a bordo di una Porsche 911 (serie 993) coupé. Lo spazio per trasportalo non c'è, non resta che legarlo sul tetto della sportiva e guidare verso casa con l'addobbo in bella vista.

Appassionato di motori

L'episodio racconta molto del suo basso profilo e della sua personalità da anti-divo. Oltre che testimonianza della sua grande passione per i motori. Per le auto, Reeves non hai mai nascosto di essere estimatore di Porsche 911. Questa è una 993 Carrera 4 di metà anni '90, l'ultima con motore Boxer raffreddato ad aria. La vera passione, però, sono le due ruote. Tant'è che egli è tra i fondatori del marchio Arch Motorcycles, specializzato nella produzione di moto sportive. Magari la prossima volta lo vedremo tenere l'albero di Natale sotto braccia, mentre si allontano con il casco.