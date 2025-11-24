Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Test drive a Barcellona

Nuova Jeep Compass: la prova dell'ibrido da 145 CV

Una versione che rappresenta il punto d’ingresso nella gamma ma che porta con sé un livello di maturità tecnica e di evoluzione percepibile in ogni dettaglio

di Lorenzo Candotti
24 Nov 2025 - 08:43
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tra le novità più importanti della nuova generazione della Jeep Compass, l’e-Hybrid da 145 CV è quella che segna il cambio di passo più evidente. Non solo perché è la versione che apre la gamma, ma soprattutto perché introduce un sistema ibrido capace di riscrivere il concetto di “entry level” nel mondo Jeep.

Jeep Compass e-Hybrid 2026: la prova del nuovo ibrido

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nuovo motore
Il cuore del progetto è il motore 1.5 turbo benzina accoppiato a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico a doppia frizione, soluzione che permette alla Compass di muoversi silenziosamente in elettrico nelle manovre, nel traffico e nelle situazioni a bassa velocità. Il tutto senza la necessità di una presa di ricarica esterna.
Pensato per l'efficienza
Il sistema, infatti, lavora per massimizzare l’efficienza: il motore elettrico interviene in partenza e nei rallentamenti, riduce i consumi in città e regala una fluidità che non si era mai percepita sulle generazioni precedenti. È una Jeep più pulita e più morbida nei modi, ma capace allo stesso tempo di mantenere un’erogazione corposa grazie ai 240 Nm disponibili, gestiti da una trasmissione rapida e sempre attenta a sfruttare l’energia elettrica quando possibile.
Si guida meglio
La sensazione di salto generazionale è evidente anche alla guida. L’assetto è stato ripensato per aumentare il comfort senza sacrificare il controllo. Le sospensioni filtrano meglio le asperità, il rollio è più contenuto e la direzionalità più precisa. Tutto questo si traduce in un comportamento più maturo nelle strade urbane e una maggiore stabilità nei trasferimenti autostradali. Una Compass più equilibrata, più silenziosa e più composta, che riesce a far percepire un deciso miglioramento “qualitativo” nella vita di tutti i giorni.
Tecnologica
L’abitacolo riflette lo stesso approccio. C’è più spazio per chi viaggia dietro e il bagagliaio cresce fino a 550 litri, un valore che la colloca tra le più capienti della categoria. Il salto tecnologico è netto e arrivano due grandi schermi, uno centrale da 16 pollici e la strumentazione digitale con head-up display che proietta le informazioni direttamente nel campo visivo. La connettività è stata aggiornata con un pacchetto di servizi che permette di gestire da remoto climatizzazione, porte, ricariche e aggiornamenti software.
Bene anche in offroad
Soprattutto, però, questa Compass e-Hybrid continua a essere una Jeep nell’anima. Lo dimostra la capacità di affrontare fondi sconnessi, grazie alla maggiore altezza da terra e a un controllo della trazione ottimizzato per sfruttare l’assistenza elettrica. Non nasce per l’off-road estremo, ma non si tira mai indietro quando la strada diventa più difficile del previsto. È la porta d’accesso più coerente e sensata alla nuova generazione del SUV americano. Il listino parte da un prezzo di 39.900 euro.

Ti potrebbe interessare

jeep
jeep compass
nuova jeep compass
jeep compass ibrida prova
jeep compass prova
stellantis
jeep melfi

Ultimi video

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

02:09
Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

02:15
Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

02:29
Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

02:26
Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

03:27
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

03:28
Omoda 5 SHS-H

Omoda 5 SHS-H

25:29
Puntata del 22 novembre #DriveUp

Puntata del 22 novembre #DriveUp

03:00
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

03:39
KTM X-BOW R

KTM X-BOW R

02:15
L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

01:24
Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

02:01
Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

02:42
Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

01:51
L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

I più visti di Drive Up

Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963

La puntata del 20 novembre #DriveUp

La puntata del 20 novembre #DriveUp

Gordon Ramsay ha un garage di supercar che vale 20 milioni di euro

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage

Il garage di Gordon Ramsay da 20 milioni di euro

T-Roc: più grande, sicuro e che consumi per il SUV di Volkswagen

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:07
Binaghi incontenibile: "Aveva ragione Sinner, abbiamo uno squadrone. Quinto Slam a Roma? Sì"
09:05
Curling, Europei: doppia sconfitta azzurra nel terzo turno
MCH BOCA-TALLERES MCH
09:00
Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel
08:58
La traccia di Toni, un'eredità lunga una vita intera... e oltre
08:47
Pattinaggio, CdM pista lunga: vittoria Giovannini nella mass start a Calgary