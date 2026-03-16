Antonelli, dallo stupore alla consapevolezza: voltare già pagina è una necessità

La sbornia di titoli, celebrazioni, testimonianze, ve l'avevo detto, io lo conoscevo bene deve finire presto, anzi subito. È bene che lo faccia e il bene è quello di Kimi Antonelli. Il rischio dietro l'angolo e dietro la scenografia del suo primo podio alto in Cina è quello che il nostro possa dover affrontare nelle prossime settimane un contraccolpo simile a quello da lui stesso accusato nove mesi fa, subito all'indomani del suo primo podio: il terzo posto nel Gran Premio del Canada di metà giugno vinto dal suo compagno di squadra George Russell davanti a Max Verstappen, agevolato quel giorno dall'harakiri McLaren. Certo, oggi Kimi ha un po' più di esperienza specifica ma - non dimentichiamolo - la carta d'identità dice che (anche se solo ancora per pochi mesi) è un teenager, annessi e connessi. Da questo punto di vista Antonelli è per così dir ancora "green". Il rischio che ricaschi nel buco nero della scorsa estate (una preoccupante crisi di risultati iniziata proprio all'indomani di Montreal) è insomma circoscritto. La pausa forzata di aprile dopo il Gran Premio del Giappone e prima del ritorno in pista a Miami gioca a suo favore e anche a favore della sua eventuale candidatura al titolo nell'attuale sfida con il compagno di colori Russell.