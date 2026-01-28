Eventi

Torino città dell'auto, Monte Carlo patria delle supercar

La sfida tra Monaco e Juventus in Champions League mette davanti due città legate dalla passione per l'automobile

di Tommaso Marcoli
28 Gen 2026 - 12:02
© Getty Images

© Getty Images

Quando si parla di auto in Europa, due nomi emergono quasi spontaneamente per ragioni molto diverse: Torino e Monte Carlo. La prima è spesso considerata la culla dell’automobile italiana, città dove l’industria automobilistica ha preso forma e storia; la seconda è un piccolo Principato dove la passione per le auto di lusso non è solo cultura, ma quasi stile di vita.
Torino e l’auto
Nel 1899, un gruppo di imprenditori torinesi guidati da Giovanni Agnelli fondò la Fabbrica Italiana Automobili Torino, dando il via a un’avventura industriale destinata a segnare profondamente la storia economica e sociale del Paese. Nel corso del Novecento la città divenne uno dei maggiori poli industriali d’Europa. Oggi il legame tra Torino e l’automobile si è ridimensionato. Resta invece solidissimo quello tra Juventus e la famiglia Agnelli.
Monte Carlo e le supercar
Monte Carlo rappresenta l’esatto opposto industriale di Torino, ma ne incarna il lato più spettacolare. Il Principato risulta ai vertici mondiali per numero di Ferrari registrate (il PIL pro capite è superiore ai 200.000 dollari annui) in rapporto alla popolazione, un indicatore che fotografa con chiarezza il livello di ricchezza e la propensione al collezionismo automobilistico dei residenti. A differenza delle altre città, qui i calciatori del Monaco passano inosservati.

Ti potrebbe interessare

videovideo
torino
auto
monte carlo
supercar
monaco-juventus
monaco
juventus
champions league

Ultimi video

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:38
Fiat QUBO L e Tris

Fiat QUBO L e Tris

01:27
Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

02:05
Nuova Volvo EX60

Nuova Volvo EX60

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1
14:04
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1
Nuovo sport per Thomas Muller...
14:22
Nuovo sport per Thomas Muller...
14:22
Ufficiale, Cragno è il nuovo portiere del Sudtirol
14:21
F1, Hamilton: "Inizio davvero produttivo, tra me e Charles fatti 120 giri senza problemi importanti"
Mai visto nulla del genere!
14:10
Mai visto nulla del genere!