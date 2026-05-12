La Juventus svela la maglia per la prossima stagione

Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un'energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo.