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KIT HOME

La Juventus svela la maglia per la prossima stagione

12 Mag 2026 - 10:43
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Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2026/27, una divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata.

Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un'energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo.

DETTAGLI D'ECCELLENZA E ISPIRAZIONE HERITAGE

A elevare il design della maglia è il ritorno del classico colletto a polo, un elemento distintivo che si ispira alle storiche divise indossate dalle leggende della Juventus, simbolo di un'eleganza che da sempre contraddistingue la nostra storia. A completare l'estetica della nuova divisa sono le sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club, il logo adidas performance e la numerazione dei giocatori.

Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, - e calzettoni bianchi, per offire un look in campo inconfondibilmente bianconero.

PERFORMANCE E INNOVAZIONE: CLIMACOOL+

La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e  libertà di movimento. Grazie all'introduzione della nuova tecnologia adidas CLIMACOOL+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria durante tutta la durata della gara.

Il nuovo Kit Home 2026/27 è disponibile da oggi presso tutti gli Juventus Official Store, online sullo Store Ufficiale e nei punti vendita adidas selezionati.

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La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 

Juve, la nuova maglia si ispira alla stagione del primo trionfo europeo LE FOTO