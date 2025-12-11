Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Europa

Italia e Germania continuano a chiedere una svolta immediata all'Europa

I due Paesi serrano i ranghi attorno alla Commisione e ribadiscono la necessità di un cambio netto e decisivo del Green Deal

di Redazione Drive Up
11 Dic 2025 - 12:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Con i termini come era stato inizialmente pensato e costruito, il Green Deal non va più bene. Italia e Germania stringono ulteriormente la loro comunanza d'intenti e ri-chiedono alla Commissione Europea una revisione immediata del pacchetto pensato per l'industria automobilistica. Il blocco alla vendita di motori a combustione dall'1 gennaio 2035 deve essere ripensato: il tempo stringe e le conseguenze potrebbe essere molto severe.
Cambiare subito
"Con la Germania siamo in piena sintonia: chiediamo alla Commissione una svolta immediata per rilanciare la competitività europea. Dobbiamo agire subito, subito, subito, partendo dai settori più esposti, dall’automotive alla siderurgia. L’Europa deve superare regole ormai inadeguate e tornare a competere con forza, innovare e difendere la propria sovranità industriale"., ha dichiarato il Ministro Urso. La ministra federale per gli Affari Economici e l’Energia, Katherina Reiche ha dichiarato che "Germania e Italia si assumono insieme la responsabilità per il futuro dell’Europa. Con la nostra Dichiarazione congiunta diamo oggi un forte impulso affinché l’Europa riacquisti competitività come polo economico e di investimenti".
Tema automotive
Tra i temi centrali, l'automotive occupa sicuramente i pensieri e suscita le maggiori preoccupazioni. In particolare, Italia e Germania - essendo i più esposti - chiedono una revisione immediata delle normative UE sulle emissioni di CO2 e l'introduzione di un concetto di neutralità tecnologica in modo da non penalizzare i produttori e non scaricare costi aggiuntivi sui consumatori. In pratica, si ribadiscono le richieste già avanzate nei mesi precedenti ma rimaste inaccolte. La presentazione del nuovo pacchetto automotive è prevista per il 16 dicembre. Vedremo cosa avrà deciso l'Europa.

italia
germania
europa
2035
bando motori 2035
green deal
svolta

Ultimi video

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

03:59
Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

11:07
Gymkhana 2025: Aussie Shred

Gymkhana 2025: Travis Pastrana fa qualcosa di incredibile su una Subaru

01:22
Genesis Magma Racing

Genesis Magma Racing

01:20
YangWang U9 Xtreme

YangWang U9 Xtreme

01:37
Nuova Fiat 500 Hybrid

Nuova Fiat 500 Hybrid

00:19
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:21
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

01:22
Nuove Seat Ibiza e Arona

Nuove Seat Ibiza e Arona

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

I più visti di Drive Up

Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

Sapete quali sono le auto preferite dai calciatori?

BMW consegna a Papa Leone una iX60

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:17
Acerbi ko salta la Supercoppa. In dubbio Calha. Dumfries nel 2026?
13:10
Torino, Vagnati: "Anni intensi, ringrazio il presidente Cairo"
13:01
Tutti vogliono Aston Martin, Alonso se la tiene stretta
12:57
Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi
12:32
Dybala-Boca non è solo una suggestione: "Vogliamo portarlo qui"