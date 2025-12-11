Roma e Milano sono tra le città più trafficate del mondo

A nessuno piace perdere tempo nel traffico. Coloro che vivono in città, però, devono necessariamente scendere a compromessi, perché un numero maggiore di persone, significa un numero maggiore di auto e il risultato della somma è scontato. Come in tutte le cose dell'uomo, c'è chi sta meglio e c'è chi sta - molto - peggio. L'Inrix Global Traffic Scorecard è l'indice che classifica quali sono le città più trafficate del mondo. L'Italia non manca.

900 città

L'analisi è stata condotta nell'arco di tre anni e ha raccolto dati sul traffico provenienti da oltre 900 città in 36 nazioni. I criteri di assegnazione della classifica sono all'opposto di qualsiasi altro riferimento: chi è al primo al posto è il peggiore. Vicerversa per l'ultimo. L'elemento che più di ogni altro ha un peso sulla valutazione - negativa - è il tempo perso al volante per le strade di una città in un anno.

Roma e Milano presenti

Entrando un po' più nello specifico, le cinque città dove si passano più ore nel traffico sono Istanbul (118 ore annue), Mexico City (108), Chicago (112), Città del Messico (108), New York (102) e Philadelphia (101). Seguono Cape Town (96), Dublino (95), Londra (91), Parigi (90) e Los Angeles (87). Roma è in diciassettesima posizione con 76 ore perse mentre Milano è ventiquattresima con 67 ore l'anno passate nel traffico. Queste sono le uniche due metropoli presenti nella Top50. Napoli (da noi considerata l'esempio di confusione e disordine alla guida) è soltanto 119esima con "appena" 43 ore perse.