Inter-Milan, il derby di Milano si gioca anche in garage

Scelte diverse

L’Inter ha abbracciato la mobilità elettrica con una collaborazione strutturata insieme a BYD, che fornisce alla squadra una flotta composta da modelli a zero o basse emissioni. Il simbolo più evidente di questo legame è la Sealion 7 Inter Edition, una versione personalizzata nei colori nerazzurri, destinata anche ai calciatori e allo staff. Il Milan, al contrario, conferma la propria vicinanza al mondo premium europeo. Il rapporto con BMW è consolidato e continua a tradursi nell’utilizzo dei modelli della gamma elettrica e termica della casa bavarese, che accompagna i rossoneri fuori dal campo con vetture sofisticate e tecnologicamente avanzate.

Supercar

Anche i protagonisti del derby raccontano molto attraverso ciò che guidano nella vita quotidiana. Lautaro Martínez è un appassionato di auto sportive e potenti: nel suo garage figurano una Porsche 718 Boxster GTS e una Lamborghini Urus, modelli che rispecchiano il suo stile energico e la sua personalità da leader. Marcus Thuram predilige vetture imponenti e muscolari - in linea con il suo stile di gioco - come la Mercedes G 63 AMG, affiancata da modelli particolarmente performanti come l’Audi R8 e una Mercedes GLC 63 S.

C'è anche il Cybertruck

Sul fronte rossonero, Rafael Leão dimostra gusto eclettico e un certo piacere per la personalizzazione, con una Lamborghini Urus modificata secondo i suoi gusti e un sorprendente Tesla Cybertruck che testimonia la sua attrazione per oggetti tecnici fuori dal comune. Più riservato Christian Pulisic, che mantiene un profilo discreto e non lascia trapelare molto sulle sue preferenze automobilistiche personali. Tra elettrico e benzina, tra lusso europeo e sperimentazione cinese, tra Urus, Porsche, Mercedes e pick-up futuristici, il derby di Milano si gioca anche in strada. Proprio come accade sul campo, le due squadre esprimono anche su quattro ruote stili opposti, ma entrambi capaci di rivelare ambizioni e identità profondamente radicate.