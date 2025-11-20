Logo SportMediaset

Calcio

Stadi, Simonelli: "Nomina commissario favorirà costruzione"

20 Nov 2025 - 17:37

"Devo dire che sono felice di queste affermazioni del ministro Abodi perché secondo me, insieme ai ministri Salvini e Giorgetti, hanno fatto un capolavoro nell'individuare l'ingegner Sessa come commissario. Avere una persona delle sue competenze, ma anche del suo ruolo, lui è Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è una cosa che agevolerà la costruzione degli stadi". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli durante l'evento Sport Industry Talk, di Rcs Acedmy a Milano, a proposito della nomina dell'ingegner Massimo Sessa come commissario per gli Stadi. "Il commissario ha le competenze all'interno del primus o di gioco e anche sullo stadio, per gestire la viabilità, per gestire tante altre cose diventa tutto complicato, il fatto di avere una persona che riveste questo doppio ruolo e che ha queste doppie competenze secondo me è una cosa che a Abodi per primo ma anche Salvini e Giorgetti hanno fatto molto bene", ha aggiunto.

