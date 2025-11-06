Non le guida

Nonostante questa impressionante flotta, Ronaldo confessa di non amare guidare. Per lui, le auto non sono considerate come strumenti di trasporto ma piuttosto oggetti da collezione. Ogni veicolo viene curato nei minimi dettagli, sempre pulito e in perfette condizioni. Lui si assicura soltanto dell'ottimo stato di conservazione, senza mettersi al volante. Un'altra stranezza? Le vetture non sono custodite tutte nello stesso luogo ma, per sua stessa ammissione, sono sparse tra Arabia, Inghilterra, Spagna e persino Italia.

Auto rarissime

La sua collezione include modelli ultra esclusivi come la Bugatti Veyron e la Chiron, fino alla rarissima Centodieci, prodotta in soli dieci esemplari e dal valore di circa nove milioni di dollari. Presenti anche Ferrari e Lamborghini e non mancano automobili più comode ma altrettanto lussuose come Rolls-Royce (tra cui il discusso SUV Cullinan) e Bentley. Insomma, probabilmente la collezione più ricca (in tutti i sensi) e varia tra quelle degli atleti di fama mondiale. E considerando che CR7 è uno che difficilmente si ferma - a 41 anni continua a giocare tra i professionisti e in nazionale - non è da escludere che qualche nuovo bolide possa presto aggiungersi alle decine sparse per il mondo.