Roland Garros 2026, epico Fonseca: supera Djokovic dopo cinque ore e raggiunge gli ottavi di finale

Terzo turno amaro per Novak Djokovic. All’ex numero uno del mondo, tre volte trionfatore a Parigi (2016-2021-2023) ed a caccia di quello che poteva rappresentare il tanto agognato venticinquesimo Slam in carriera, sul rosso del Court Philippe Chatrier non sono bastate l’esperienza e la resilienza di sempre per piegare il talento dilagante del diciannovenne brasiliano Joao Fonseca, impostosi per 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 dopo una contesa durata quattro ore e 54 minuti. Rammarico per il serbo, che era diventato uno degli uomini più attesi in ottica trofeo finale alla luce dell’eliminazione a sorpresa dell’azzurro Jannik Sinner e dell'annunciato forfait alla vigilia del torneo dello spagnolo Carlos Alcaraz per i noti problemi al polso destro. Nole, infatti, si è trovato in vantaggio di due set e, sopra 3-4 nel quarto, ha mancato due palle break di fila che lo avrebbero mandato al servizio per il match. Nel quinto, quindi, Djokovic ha sprecato un break di vantaggio (1-3) per poi cedere i due servizi rivelatisi decisivi ad un indemoniato Fonseca rispettivamente nel quinto e nell'undicesimo game. Braccia al cielo per l'astro nascente carioca, per cui l'ottavo di finale conquistato al Roland Garros rappresenta (per adesso) il miglior risultato della carriera a livello Major. Qui è in attesa di conoscere il nome del proprio avversario. Questo sarà uno tra il norvegese Casper Ruud, finalista del torneo sia nel 2022 sia nel 2023, oppure lo statunitense Tommy Paul.