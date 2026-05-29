Roland Garros 2026, epico Fonseca: supera Djokovic dopo cinque ore e raggiunge gli ottavi di finale

Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero sei del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di due parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal diciannovenne brasiliano Joao Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi cinque ore un'epica lotta senza esclusione di colpi.
TABELLONE MASCHILE
Terzo turno amaro per Novak Djokovic. All’ex numero uno del mondo, tre volte trionfatore a Parigi (2016-2021-2023) ed a caccia di quello che poteva rappresentare il tanto agognato venticinquesimo Slam in carriera, sul rosso del Court Philippe Chatrier non sono bastate l’esperienza e la resilienza di sempre per piegare il talento dilagante del diciannovenne brasiliano Joao Fonseca, impostosi per 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 dopo una contesa durata quattro ore e 54 minuti. Rammarico per il serbo, che era diventato uno degli uomini più attesi in ottica trofeo finale alla luce dell’eliminazione a sorpresa dell’azzurro Jannik Sinner e dell'annunciato forfait alla vigilia del torneo dello spagnolo Carlos Alcaraz per i noti problemi al polso destro. Nole, infatti, si è trovato in vantaggio di due set e, sopra 3-4 nel quarto, ha mancato due palle break di fila che lo avrebbero mandato al servizio per il match. Nel quinto, quindi, Djokovic ha sprecato un break di vantaggio (1-3) per poi cedere i due servizi rivelatisi decisivi ad un indemoniato Fonseca rispettivamente nel quinto e nell'undicesimo game. Braccia al cielo per l'astro nascente carioca, per cui l'ottavo di finale conquistato al Roland Garros rappresenta (per adesso) il miglior risultato della carriera a livello Major. Qui è in attesa di conoscere il nome del proprio avversario. Questo sarà uno tra il norvegese Casper Ruud, finalista del torneo sia nel 2022 sia nel 2023, oppure lo statunitense Tommy Paul.
Si è garantito con estrema fatica il quarto turno, quindi, anche l'esordiente spagnolo Rafael Jodar. Quest’ultimo, infatti, ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio contro l’imprevedibile americano Alex Michelsen, eliminato con il punteggio di 7-6(2) (5)6-7 4-6 6-3 6-3 dopo una battaglia durata quattro ore e 15 minuti. Agli ottavi il madrileno sfiderà il più anziano connazionale Pablo Carreno Busta, che ha lasciato un set per strada contro l’argentino Thiago Agustin Tirante ma si è imposto alla fine per 7-6(0) 7-5 3-6 6-4. Terzo successo consecutivo pure per il russo Andrey Rublev, che ha prevalso con il punteggio di 7-5 7-6(2) 7-6(2) nei confronti del portoghese Nuno Borges. Il prossimo ostacolo per il ventottenne moscovita sarà il ceco Jakub Mensik, che ha risolto in quattro set (0-6 6-2 6-2 6-3) la pratica rappresentata dall'australiano Alex De Minaur. Non accenna a dissolversi, inoltre, la favola del lucky loser Jesper De Jong che, dopo non aver convertito due match point consecutivi nel dodicesimo game del quarto set, è riuscito comunque nell'impresa di eliminare il più quotato russo Karen Khachanov, che ha alzato bandiera bianca per 7-5 5-7 6-2 (2)6-7 6-2.
TABELLONE FEMMINILE
Tutto semplice per Iga Swiatek. La polacca, campionessa di Parigi in quattro delle ultime sei edizioni, ha domato per 6-4 6-4 la connazionale Magda Linette. Ora per la numero tre del mondo ci sarà uno scomodo ottavo di finale contro l’ucraina Marta Kostyuk, recente vincitrice del WTA 1000 di Madrid, che nella sua sfida di terzo turno ha regolato con lo score di 6-4 6-3 l’elvetica Viktorija Golubic. Va avanti sul velluto pure Sorana Cirstea. Quest’ultima ha rifilato addirittura un doppio bagel (6-0 6-0) alla malcapitata argentina Solana Sierra. La veterana rumena nel prossimo round partirà ancora con i favori del pronostico contro la qualificata cinese Wang Xiyu, che ha sconfitto per 6-3 7-5 l’ucraina Yuliia Starodubtseva. Prosegue il cammino nello Slam transalpino anche della diciannovenne russa Mirra Andreeva. La numero otto della classifica mondiale ha superato con l’agile punteggio di 6-4 6-2 la ceca Marie Bouzkova e si è garantita un quarto turno contro la svizzera Jil Teichmann, a sorpresa trionfatrice per 6-1 7-5 ai danni dell’altra ceca Karolina Muchova. Prosegue sulle ali dell’entusiasmo il percorso dell’ucraina Elina Svitolina. La regina degli Internazionali d’Italia, infatti, ha lasciato solo sei game alla tedesca Tamara Korpatsch, costretta a salutare il torneo con il risultato finale di 6-2 6-3. L'avversaria della nativa di Odessa agli ottavi sarà la svizzera Belinda Bencic, che ha domato con periodico 6-3 6-3 la top-80 a stelle e strisce Peyton Stearns.