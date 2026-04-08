Denza Z9GT: arriva dalla Cina, sorprende l'Europa

Il sistema Flash Charging

Mentre il mercato globale teme rallentamenti nella produzione di batterie, Denza introduce in Europa la Blade Battery 2.0, frutto di sei anni di ricerca. Questa tecnologia, unita al rivoluzionario sistema Flash Charging, permette alla versione elettrica (EV) di passare dal 10% al 97% della carica in soli 9 minuti. Un aspetto cruciale, considerando le difficoltà climatiche che spesso affliggono le batterie LFP, è la capacità di mantenere performance elevatissime anche a temperature estreme: a -30°C, la ricarica dal 20% al 97% richiede appena 12 minuti.

EV contro Super Hybrid

La Z9GT viene lanciata con una doppia anima per rispondere alla crisi di flessibilità dei trasporti. La versione completamente elettrica sprigiona una potenza di 1156 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h in soli 2,7 secondi. Per chi invece necessita della massima autonomia nei lunghi viaggi, la versione Super Hybrid DM-i combina tre motori elettrici a un propulsore turbo a benzina, garantendo un'autonomia complessiva che supera gli 805 km. Il prezzo per la EV è di 116.450 euro, la ibrida ha un listino che parte da 102.450 euro.