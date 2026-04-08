Novità

Denza Z9GT: arriva dalla Cina, sorprende l'Europa

Prestazioni da hypercar e ricariche record per abbattere le barriere dell'elettrificazione

di Redazione Drive Up
08 Apr 2026 - 16:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'industria automobilistica sta vivendo un momento di profonda trasformazione dove l'innovazione tecnologica deve rispondere non solo alle esigenze di lusso, ma anche alle sfide globali della logistica e dell'energia. In questo contesto si inserisce il debutto europeo di Denza, marchio premium del Gruppo BYD, che presenta la Z9GT: una shooting brake che punta a ridefinire i canoni delle "New Energy Vehicles".

Denza Z9GT: la shooting brake da oltre 1.000 CV

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il sistema Flash Charging
Mentre il mercato globale teme rallentamenti nella produzione di batterie, Denza introduce in Europa la Blade Battery 2.0, frutto di sei anni di ricerca. Questa tecnologia, unita al rivoluzionario sistema Flash Charging, permette alla versione elettrica (EV) di passare dal 10% al 97% della carica in soli 9 minuti. Un aspetto cruciale, considerando le difficoltà climatiche che spesso affliggono le batterie LFP, è la capacità di mantenere performance elevatissime anche a temperature estreme: a -30°C, la ricarica dal 20% al 97% richiede appena 12 minuti. 
EV contro Super Hybrid
La Z9GT viene lanciata con una doppia anima per rispondere alla crisi di flessibilità dei trasporti. La versione completamente elettrica sprigiona una potenza di 1156 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h in soli 2,7 secondi. Per chi invece necessita della massima autonomia nei lunghi viaggi, la versione Super Hybrid DM-i combina tre motori elettrici a un propulsore turbo a benzina, garantendo un'autonomia complessiva che supera gli 805 km. Il prezzo per la EV è di 116.450 euro, la ibrida ha un listino che parte da 102.450 euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
denza
denza 9 gt
cina
europa

Ultimi video

01:49
Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

02:01
Kubica WEC

Kubica: "Imola è casa nostra, non vediamo l'ora"

01:57
Progetto Yamaha Racing

Progetto Yamaha Racing

02:03
Nuova Toyota RAV4

Nuova Toyota RAV4

01:47
Nissan Micra, la sesta generazione 100% elettrica

Nissan Micra, la sesta generazione 100% elettrica

02:55
SRV FERRARI FRECCE TRICOLORI definitivo

Frecce Tricolori, il volo sulla Ferrari 499P

25:43
Puntata del 4 aprile #DriveUp

Puntata del 4 aprile #DriveUp

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

02:14
Renault Twingo E-tech Electric

Renault Twingo E-tech Electric

01:26
Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT

01:48
Zeekr X, la nostra prova del nuovo SUV compatto elettrico

Zeekr X, la nostra prova del nuovo SUV compatto elettrico

01:13
Il "Bosco Diffuso" di Suzuki

Il "Bosco Diffuso" di Suzuki

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

15:56
La puntata del 1 aprile #DriveUp

La puntata del 1 aprile #DriveUp

02:32
Valentino Rossi e le quattro ruote, la nostra intervista a Misano

Valentino Rossi e le quattro ruote, la nostra intervista a Misano

01:49
Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

I più visti di Drive Up

Nuova Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider

Leonardo Maria del Vecchio: Re del porto di Monaco con le sue supercar

Le Frecce Tricolori in volo sopra la Ferrari 499P

Porsche GT3

Porsche GT3

Il fuoristrada elettrico che arrivò sulla Luna

Il motore 5 cilindri di Audi ha un futuro lontano dall'Europa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:23
Scalpo di bovino e cappio appesi sotto casa: intimidazione shock al presidente dell'Acireale
18:17
Torino-Verona: granata con lutto al braccio per piccolo Ismael
Gli atleti italiani davanti al Quirinale
18:01
Gli Azzurri al Quirinale, Fontana omaggia Mattarella: "Siamo quasi parte della sua famiglia" | Brignone: "Un onore"
DICH MATTARELLA 8/4 DICH
17:52
Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"
17:51
Le big di Serie A sbarcano in Australia: il programma delle amichevoli estive 2026