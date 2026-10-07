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Il "rombo" della nuova Alfa Romeo sportiva

Il concept Cuorerosso anticipa gli specchietti e il suono del motore

di Redazione Drive Up
07 Ott 2026 - 16:11
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© Ufficio Stampa

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Quello di quest'anno sarà un Salone di Parigi particolarmente interessante. Gli elementi, per lo meno, ci sono tutti: marchi europei che cercano di difendere la propria leadership; marchi cinesi che invece vorrebbero sostituirla. Nel mezzo, Alfa Romeo si appresta a presentare Cuorerosso: il prototipo di una nuova sportiva su cui vige il massimo riserbo. Oggi ne sappiamo qualcosa in più.

Motore V6 (forse)
Più che sapere è una questione di sentire, dato che nel filmato pubblicato da Alfa si può riconoscere il suono di un motore a combustione interna. La cui timbrica ricorda quella di un V6: frazionamento che il marchio di Arese ha utilizzato per la super esclusiva 33 Stradale e che utilizza tutt'ora per le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio. Solo ipotesi perché di conferme, non ce ne sono. Bisognerà aspettare l'ormai imminente kermesse di Parigi per saperne qualcosa in più.
Che specchietti
Oltre alle orecchie, anche gli occhi dell'appassionato sono stuzzicati dal frenetico susseguirsi di dettagli del concept. Tra cui si nota anche la presenza di specchietti retrovisori a fettine: una soluzione che non si era mai vista su di un'Alfa Romeo e che difficilmente potrà essere riproposta su di un eventuale modello di serie. Questo dettaglio aiuta a farsi un'idea del progetto Cuorerosso, più che un nuovo modello sarà un laboratorio per le Alfa Romeo del futuro. Non vediamo l'ora di vederla.

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