Il "rombo" della nuova Alfa Romeo sportiva

Motore V6 (forse)

Più che sapere è una questione di sentire, dato che nel filmato pubblicato da Alfa si può riconoscere il suono di un motore a combustione interna. La cui timbrica ricorda quella di un V6: frazionamento che il marchio di Arese ha utilizzato per la super esclusiva 33 Stradale e che utilizza tutt'ora per le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio. Solo ipotesi perché di conferme, non ce ne sono. Bisognerà aspettare l'ormai imminente kermesse di Parigi per saperne qualcosa in più.

Che specchietti

Oltre alle orecchie, anche gli occhi dell'appassionato sono stuzzicati dal frenetico susseguirsi di dettagli del concept. Tra cui si nota anche la presenza di specchietti retrovisori a fettine: una soluzione che non si era mai vista su di un'Alfa Romeo e che difficilmente potrà essere riproposta su di un eventuale modello di serie. Questo dettaglio aiuta a farsi un'idea del progetto Cuorerosso, più che un nuovo modello sarà un laboratorio per le Alfa Romeo del futuro. Non vediamo l'ora di vederla.