Soddisfatto anche Boldon: "Pensavo che sarebbe durato solo due settimane, ma la verità è che ha continuato ad allenarsi, è sempre stato puntuale e si è impegnato molto... Lavoriamo insieme da più di un anno; il suo corpo sta iniziando a cambiare e ha già la forma giusta". iShowSpeed ha già fissato il proprio traguardo: "Nel 2028, senza dubbio, parteciperò alle Olimpiadi".