© instagram | iShowSpeed e Usain Bolt
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Lo streamer e YouTuber americano IShowSpeed, 21 anni, ha fermato il cronometro sui 100 metri piani a 10,352 secondi stupendo lo stesso Usain Bolt e rilanciando il proprio sogno olimpico per il 2028.
Pur trattandosi di una prova non ufficiale, i rilevamenti hanno evidenziato come iShowSpeed - privo di trascorsi nell'atletica leggera ma allenato da settembre 2025 dal quattro volte medagliato olimpico Ato Boldon - abbia avuto uno spunto superiore a quello del record di Bolt (9.58") nei primi 15 metri, lasciando senza parole l'otto volte campione olimpico, il quale ha elogiato il giovane e ha risposto "Penso di sì" alla domanda sulla possibilità che il 21enne possa diventare un velocista professionista.
Soddisfatto anche Boldon: "Pensavo che sarebbe durato solo due settimane, ma la verità è che ha continuato ad allenarsi, è sempre stato puntuale e si è impegnato molto... Lavoriamo insieme da più di un anno; il suo corpo sta iniziando a cambiare e ha già la forma giusta". iShowSpeed ha già fissato il proprio traguardo: "Nel 2028, senza dubbio, parteciperò alle Olimpiadi".