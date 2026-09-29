Svelato il nome della nuova Alfa Romeo: si chiamerà CuoreRosso
La concept da sogno sarà presentata al Salone di Parigidi Redazione Drive Up
Il Biscione è pronto a far battere di nuovo il cuore degli appassionati. Con un'operazione coordinata tra i canali social ufficiali e una nota stampa da Arese, Alfa Romeo ha annunciato il debutto imminente al Salone dell'Automobile di Parigi della concept car CuoreRosso. Il nome racchiude l'essenza stessa del marchio lombardo, da sempre legato a un'idea di passione viscerale per la guida pura.
Proporzioni da 4C e dettagli hi-tech
Il breve video teaser diffuso dalla casa gioca su un suggestivo effetto vedo-non-vedo, lasciando intravedere alcuni spunti stilistici e tecnici di grande interesse. I gruppi ottici anteriori presentano una firma luminosa composta da molteplici punti luce a LED incastonati all'interno di una struttura monolitica in fibra di carbonio, mentre lo storico scudetto Alfa Romeo integrerà un logo retroilluminato di nuova concezione. Le proporzioni complessive, snelle e muscolose con sbalzi contenuti, evocano chiaramente l'architettura a motore centrale posteriore, posizionando la CuoreRosso come naturale erede spirituale della indimenticata 4C.
Manifesto di stile o nuova Fuoriserie?
La presenza di una sportiva dura e pura sorprende solo in parte. Sebbene un modello di questo tipo non figuri nel piano industriale di largo consumo del Biscione — attualmente concentrato sul rinnovo del segmento D con le future eredi di Giulia e Stelvio, sulla nuova generazione di Tonale e sul ritorno di una compagna di segmento C che raccoglierà l'eredità di Giulietta e 147 —, l'operazione si inserisce perfettamente nel solco delle "Fuoriserie". Progetti esclusivi a tiratura limitatissima pensati per celebrare il patrimonio del marchio, alzare l'asticella del design e dimostrare al mondo che, a prescindere dalle logiche di volume della galassia Stellantis, il cuore di Arese batte ancora con la stessa passione di sempre.