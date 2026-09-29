Svelato il nome della nuova Alfa Romeo: si chiamerà CuoreRosso

Proporzioni da 4C e dettagli hi-tech

Il breve video teaser diffuso dalla casa gioca su un suggestivo effetto vedo-non-vedo, lasciando intravedere alcuni spunti stilistici e tecnici di grande interesse. I gruppi ottici anteriori presentano una firma luminosa composta da molteplici punti luce a LED incastonati all'interno di una struttura monolitica in fibra di carbonio, mentre lo storico scudetto Alfa Romeo integrerà un logo retroilluminato di nuova concezione. Le proporzioni complessive, snelle e muscolose con sbalzi contenuti, evocano chiaramente l'architettura a motore centrale posteriore, posizionando la CuoreRosso come naturale erede spirituale della indimenticata 4C.

Manifesto di stile o nuova Fuoriserie?

La presenza di una sportiva dura e pura sorprende solo in parte. Sebbene un modello di questo tipo non figuri nel piano industriale di largo consumo del Biscione — attualmente concentrato sul rinnovo del segmento D con le future eredi di Giulia e Stelvio, sulla nuova generazione di Tonale e sul ritorno di una compagna di segmento C che raccoglierà l'eredità di Giulietta e 147 —, l'operazione si inserisce perfettamente nel solco delle "Fuoriserie". Progetti esclusivi a tiratura limitatissima pensati per celebrare il patrimonio del marchio, alzare l'asticella del design e dimostrare al mondo che, a prescindere dalle logiche di volume della galassia Stellantis, il cuore di Arese batte ancora con la stessa passione di sempre.