Clemente Russo: "Con qualche mese in più di allenamento poteva finire diversamente... e non finisce qui"
L'ex campione olimpico, 44 anni, a Pressing rivela che è pronto a un altro incontro sul ring: "Continuo a lottare per il bene della boxe italiana"
Clemente Russo, grande protagonista nella serata di TAF 14 col ritorno sul ring cinque anni dopo il ritiro, non vuole fermarsi. Ospite di Pressing, il pugile 44enne di Caserta, che sabato sera ha perso per ko tecnico contro Momo Elmaghraby (30 anni), ha spiegato perché ha scelto di tornare a boxare: "A quarantaquattro anni e quattro mesi ovviamente non avevo intenzione di andare a vincere un Mondiale in America" ha dichiarato Russo, chiarendo che l'obiettivo era la visibilità per il movimento pugilistico italiano.
"C'è voluto Clemente Russo per riempire palazzetti e per fare 900.000 spettatori su Italia Uno... Se occorrerà di nuovo una mano per questo sport, per il mio sport, lo sport che mi ha forgiato, io sono a disposizione" ha aggiunto il due volte medaglia olimpica
D'altronde secondo Russo l'incontro contro Elmaghraby sarebbe potuto essere molto più equilibrato con una preparazione diversa: "Mi son dovuto dedicare più alla costruzione del fisico che un po’ avevo perso, la preparazione fisica e organica, e mi sono dedicato meno alla boxe. Avessi avuto qualche mese in più, forse sarebbe andato diversamente”.