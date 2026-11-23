Clemente Russo, grande protagonista nella serata di TAF 14 col ritorno sul ring cinque anni dopo il ritiro, non vuole fermarsi. Ospite di Pressing, il pugile 44enne di Caserta, che sabato sera ha perso per ko tecnico contro Momo Elmaghraby (30 anni), ha spiegato perché ha scelto di tornare a boxare: "A quarantaquattro anni e quattro mesi ovviamente non avevo intenzione di andare a vincere un Mondiale in America" ha dichiarato Russo, chiarendo che l'obiettivo era la visibilità per il movimento pugilistico italiano.