Alfa Romeo cambia lo stemma per Giulia e Stelvio

Ennesimo aggiornamento per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. A dieci anni dal debutto, la berlina e il SUV che avrebbero dovuto rappresentare la rinascita del marchio, continuano a ricevere nuovi elementi che ne cambiano l'aspetto, migliorano le performance o adeguano la tecnologia alle severe normative europee in fatto di sicurezza.

Qualche dettaglio (e lo stemma)

A cambiare sono, come sempre in questi casi, piccoli dettagli che non modificano così profondamente l'estetica dei modelli. Giulia e Stelvio restano per lo più identici a prima se non fosse per lo stemma, rinnovato anch'esso che campeggia su cofano anteriore e portellone ora in bianco e nero. Oltre a ciò, debutta la nuova tinta Blu Anodizzato per la carrozzeria mentre su Stelvio Quadrifoglio i cerchi da 21" diventano di serie. Tra le aggiunte, una telecamera per il monitoraggio del conducente, necessaria per rispettare le normative.

Motori sempre uguali

Niente di nuovo per quanto riguarda la gamma motori, ancorata (ormai da anni) al 2.2 litri turbo diesel da 160 CV e trazione posteriore oppure 210 CV e trazione integrale. Sebbene possa sembrare contro intuitivo, il gasolio è l'unico carburante che permette ad Alfa Romeo di continuare a vendere liberamente i suoi due modelli di "punta". Il 2.0 litri turbo benzina non rispettava i parametri sulle emissioni inquinanti, a differenza del 2.9 litri V6 biturbo da 520 CV delle Quadrifoglio. Ecco, loro continueranno a esserci ancora per un po'.