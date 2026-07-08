Il ritorno dei pick-up Americani

Non esiste nulla di più Americano del pick-up. Veicolo da trasporto per antonomasia, si è dimostrato la scelta preferita da milioni di automobilisti per la sua versatilità di utilizzo. Utile in un territorio vasto, dove le strade sono ampie e spesso dritte e la società è esclusivamente motorizzata. Una formula che ha funzionato oltreoceano, e che in Europa ha un suo pubblico.

Ritorno

Devono vederne l'opportunità i vertici di General Motors, che hanno deciso di riportare nel Vecchio Continente i marchi Chevrolet e Cadillac. Lo "sbarco" sarà impegno della divisione General Motors Specialty Vehicles (GMSV), costituita per esportare veicoli premium in ben otto mercati. Tra questi, c'è anche l'Italia il cui interesse per i pick-up e SUV di grandi dimensioni sembra in crescita. Lo sviluppo di motorizzazioni ibride - inoltre - offre l'opportunità di soddisfare i requisiti di omologazione riducendo i costi di gestione.

Icone

I modelli che saranno importati in Europa corrispondono all'offerta USA dei due marchi. Escalade, Silverado, Tahoe e Suburban: veicoli che gli europei hanno imparato a conoscere con le produzioni cinematografiche e televisive che dall'America, come molti altri riferimenti culturali d'importazione, si sono affermate in Italia, Francia, Germania...GM non costruirà una rete di concessionari dedicata, affidandosi a importatori locali e autorizzati tanto per la vendita, quanto per l'assistenza.