Il prossimo SUV Porsche non sarà elettrico

Siamo di fronte a una nuova prospettiva per Porsche. Una prospettiva che potrebbe fare "un passo indietro" sul tema dell'elettrificazione e favorire un graduale ritorno ai motori a combustione. Dopo l'indiscrezione sulla conclusione del progetto 718 elettriche, la casa di Zuffenhausen sembra voler riorganizzare la propria strategia di sviluppo non soltanto nel segmento delle sportive.

Servono i SUV

Sono lontanissimi i tempi in cui gli annunci interni anticipavano un futuro dove fino all'80% delle nuove Porsche sarebbe stato elettrico. Lo scontro con il mercato è stato severo e una riconsiderazione - più realistica - di quest'obiettivo si è resa necessaria. I SUV rappresentano il cuore della gamma prodotto, perché apprezzati da un pubblico ampio, realizzati su piattaforme condivise e per questo in grado di assicurare marginalità. Se questo meccanismo si guasta, l'azienda va in cortocircuito.

Avanti con la benzina

Uno scenario da evitare a qualunque costo, anche se il prezzo da pagare è un cambio di paradigma. Come noto, Porsche ha in programma il debutto di un nuovo SUV di grandi dimensioni e a 7 posti. Noto con il nome "K1", questo modello sarebbe - inizialmente - dovuto essere soltanto elettrico. Un recente report di Autocar suggerisce che tale prospettiva è tramontata. Con ogni probabilità, l'ammiraglia a ruote alte - costruita sulla piattaforma dell'Audi Q9 - avrà motori benzina V6 e persino V8. Probabilmente anche in versione ibride plug-in. L'arrivo sul mercato è previsto nel 2027, vedremo cosa ci sarà - o non ci sarà - sotto al cofano.