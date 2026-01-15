Edizioni speciali La Mercedes Classe G Brabus da 900 CV

La Classe G non è già di per sé un'automobile discreta. Aggiungere ulteriori dettagli per appesantirla ulteriormente non sembra essere una buona idea. Può diventare pessima se la scelta ricade su di un bodykit che ne allarga a dismisura le carreggiate, cerchi in lega da 24" e un alettone che c'entra poco o nulla. Il V8 della versione G63 AMG è stato portato a 4.5 litri di cubatura per una potenza di 900 CV e 1.250 Nm di coppia massima. Ne saranno prodotte soltanto 30 ciascuna acquistabile a un prezzo di 569.900 euro