Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Edizioni speciali

Una Mercedes Classe G da 900 CV

Si chiama Brabus Rocket Edition e ne saranno prodotti soltanto 30 esemplari

di Redazione Drive Up
15 Gen 2026 - 15:58
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

 Quando c'è di mezzo Brabus, non esistono limiti che non possano essere superati o regole che non possano essere infrante. Se poi il tuner tedesco decide di mettere le mani sulla Mercedes Classe G, il risultato può superare anche le più - tragiche - previsioni. La Rocket Edition dovrebbe lasciar intendere già di per sé cosa aspettarsi, eppure è riuscita ancora una volta a stupire. Non sempre è un bene.

La Mercedes Classe G Brabus da 900 CV

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Esagerata
La Classe G non è già di per sé un'automobile discreta. Aggiungere ulteriori dettagli per appesantirla ulteriormente non sembra essere una buona idea. Può diventare pessima se la scelta ricade su di un bodykit che ne allarga a dismisura le carreggiate, cerchi in lega da 24" e un alettone che c'entra poco o nulla. La descrizione - guarda caso - coincide con la Brabus Rocket Edition: la più radicale delle "opere" del preparatore tedesco.
Potentissima
Quando interviene, non si limita ovviamente al solo aspetto. Brabus opera a tutto tondo, parte tecnica e meccanica compresa. Il V8 della versione G63 AMG è stato portato a 4.5 litri di cubatura per una potenza di 900 CV e 1.250 Nm di coppia massima. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,7 secondi e la velocità massima è di 240 km/h, ma il peso complessivo è di 2.640 kg. Meglio andarci piano. Non che sia un veicolo destinato alle masse: ne saranno prodotte soltanto 30 ciascuna acquistabile a un prezzo di 569.900 euro. Meglio così.

Ti potrebbe interessare

mercedes
mercedes classe g
brabus

Ultimi video

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:39
Aston Martin, modellino da 19 mila euro

Il modellino Aston Martin da 19 mila euro

01:39
Alef Model Zero

Alef Model Zero

01:45
BMW iX3 al CES 2026

BMW iX3 al CES 2026

02:34
Salone di Bruxelles 2026

Salone di Bruxelles 2026

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

I più visti di Drive Up

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Tanti auguri Volkswagen Golf! La mitica GTI compie 50 anni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:20
McLaren scommette sui giovani: Fornaroli e O'Ward piloti di riserva
17:10
Sampdoria, Gregucci: "Serve cambiare rotta non il sistema"
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH
16:56
Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"
DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH
16:40
Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"
16:39
Atletico Madrid, tutto fatto per il rinnovo di Giuliano Simeone: clausola monstre