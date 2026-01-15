Una Mercedes Classe G da 900 CV

Esagerata

La Classe G non è già di per sé un'automobile discreta. Aggiungere ulteriori dettagli per appesantirla ulteriormente non sembra essere una buona idea. Può diventare pessima se la scelta ricade su di un bodykit che ne allarga a dismisura le carreggiate, cerchi in lega da 24" e un alettone che c'entra poco o nulla. La descrizione - guarda caso - coincide con la Brabus Rocket Edition: la più radicale delle "opere" del preparatore tedesco.

Potentissima

Quando interviene, non si limita ovviamente al solo aspetto. Brabus opera a tutto tondo, parte tecnica e meccanica compresa. Il V8 della versione G63 AMG è stato portato a 4.5 litri di cubatura per una potenza di 900 CV e 1.250 Nm di coppia massima. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,7 secondi e la velocità massima è di 240 km/h, ma il peso complessivo è di 2.640 kg. Meglio andarci piano. Non che sia un veicolo destinato alle masse: ne saranno prodotte soltanto 30 ciascuna acquistabile a un prezzo di 569.900 euro. Meglio così.